Há algum tempo, nós revelamos a Guerra de Clãs 2, que chegará ao Clash Royale em agosto!

Aqui você pode conferir as novidades em texto, e não em vídeo, caso prefira assim.

A Guerra de Clãs 2 será uma renovação completa da Guerra de Clãs, e a atualização também traz mudanças que facilitam a vida e outras alterações.

Nesta publicação, vamos abordar algumas das principais mudanças por vir ao Clash Royale no lançamento da Guerra de Clãs 2. Algumas dessas informações já foram divulgadas em vídeo!