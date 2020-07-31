⚔️ Guerra de Clãs 2! ⚔️
Tudo que você precisa saber!
Há algum tempo, nós revelamos a Guerra de Clãs 2, que chegará ao Clash Royale em agosto!
Aqui você pode conferir as novidades em texto, e não em vídeo, caso prefira assim.
A Guerra de Clãs 2 será uma renovação completa da Guerra de Clãs, e a atualização também traz mudanças que facilitam a vida e outras alterações.
Nesta publicação, vamos abordar algumas das principais mudanças por vir ao Clash Royale no lançamento da Guerra de Clãs 2. Algumas dessas informações já foram divulgadas em vídeo!
NOVIDADE: REGATA FLUVIAL
Não há mais dia da coleta e dia da guerra e, no lugar, há a regata fluvial.
Cada clã tem um navio do clã com o qual compete na regata fluvial. Clãs avançam rio acima ganhando fama com as tarefas fluviais.
Ao longo de uma regata fluvial, os mesmos clãs se enfrentam e passam a se conhecer muito bem! É possível atacar o navio de outros clãs ao avançar pelo rio.
TEMPORADAS DA GUERRA DE CLÃS 2
Uma temporada da Guerra de Clãs 2 é composta por diversas regatas fluviais, que são separadas pelos comportas de guerra.
Quanto mais fama o clã tiver e quanto antes ele alcançar a comporta de guerra, maiores as recompensas. Quando a próxima regata fluvial começar, é possível continuar a jornada.
Depois que as regatas fluviais encerrarem, os clãs chegam ao Coliseu de Guerra para competir contra outros clãs e ganhar ainda mais recompensas e glória na Guerra de Clãs 2.
RoyaleMSTRS: Gold Edition將於7月31日(日)、8月1日(一)凌晨1點展開總決賽！
大家熟悉的8位頂尖選手將爭奪RoyaleMSTRS冠軍殊榮，以及能夠晉級全球總決賽的黃金門票！
Xiake將特地為大家於個人頻道進行兩天賽程的直播，敬請準時觀看！
NOVIDADE: DECKS DE GUERRA
賽制說明
NOVIDADE: TAREFAS FLUVIAIS
參賽選手
包含深受不少玩家喜愛的Lucas，還有大賽常勝軍的Pandora、Wallace、Guriko等，以及已獲得黃金門票的Mugi等8位頂尖選手將一決高下。
與先前賽事規則相同，尚未獲得黃金門票的選手若在本賽事中贏得冠軍，除了能夠帶走獎金外，還能晉級全球總決賽。而已獲得黃金門票的選手贏得冠軍則只能帶走冠軍頭銜與獎金，晉級全球總決賽的黃金門票則另外由其他選手遞補。
NOVIDADE: MODOS DE JOGO
DUELO
Esquema melhor de 3.
Maiores recompensas.
Exige pelo menos 3 decks de guerra.
No modo Duelo, jogadores se enfrentam no esquema melhor de 3, sendo necessário vencer 2 batalhas para sair vitorioso. São usados 4 decks únicos.
Duelos são um teste de estratégia, pois quanto mais as batalhas avançam, mais é preciso conhecer os decks do adversário e saber quais cartas ele já usou ou ainda não usou para escolher a melhor forma de vencer!
BATALHA NAVAL
Jogador contra o ambiente (PvE).
Ataque navios do clã inimigos e defenda o seu.
Integrantes do clã preparam as defesas do navio usando suas próprias cartas.
Impeça o progresso de outros clãs causando dano ao navio deles.
Roube fama de clãs inimigos e acelere o progresso do seu próprio clã.
Exige 1 deck de guerra para atacar.
NOVIDADE: COMERCIANTE
Jogadores de Clash of Clans já conhecem este comerciante que todo dia oferece uma variedade de cartas para os clãs na regata fluvial. As cartas ofertadas variam ao longo da semana e há ofertas especiais.
A troca entre integrantes do clã continua!
O comerciante será apenas mais uma opção para você usar suas fichas de troca e conseguir as cartas que quer.
NOVIDADE: RECOMPENSAS
Quanto mais se avança na regata fluvial, mais recompensas você e o seu clã ganham.
Quando a regata fluvial terminar, as recompensas serão compartilhadas entre os integrantes do clã, dependendo da participação de cada um.
Funciona de maneira similar ao baú do clã, em que todos os integrantes contribuíam para uma grande recompensa dividida entre todos!
DATA DE LANÇAMENTO?
A Guerra de Clãs 2 será lançada em agosto de 2020.
Vale enfatizar que a atualização da Guerra de Clãs NÃO acontecerá com o começo da temporada 14 (3 de agosto). No entanto, durante a temporada 14 nós vamos fazer vários desafios para que você e seus amigos estejam prontos para o lançamento!
Durante agosto, fique de olho para não perder vídeos e publicações sobre a Guerra de Clãs 2.