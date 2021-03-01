Clash Royale Faz 5 Anos!
JUNTE-SE À CELEBRAÇÃO!
Já passaram 5 anos deste que o Clash Royale foi lançado e estamos a celebrar com EMOTES GRÁTIS, um Pass Royale especial e Desafios Especiais... todo o mês!
DOAÇÃO DE EMOTES COM OS CRIADORES DE CONTEÚDO DA SUPERCELL!
Fizemos uma parceria com nossos Criadores Supercell para oferecer um Emote EXCLUSIVO da Curadora Guerreira!
Verifique com seus criadores de conteúdo favoritos do Clash Royale para ver como você pode liberar este Emote!
RECOMPENSAS PASS ROYALE
Libere 70 recompensas destruindo Torres e ganhando Coroas!
Obtenha o Pass Royale para conseguir liberar recompensas & regalias únicas da Temporada 21!
Visual de Torre & Emote Únicos
40,000 Ouro
6 x Baús de Relâmpago Pass Royale
3 x Baús de Relâmpago Raros Pass Royale
(cartas Raras garantidas!)
4 x Baús de Relâmpago Épicos Pass Royale
(cartas Épicas garantidas!)
4 Fichas de Troca
Até 7 Relâmpagos por baú*
1 Baú Lendário!
(carta Lendária garantida!)
**
Ouro Extra da Caixa Forte (até 10,000 Ouro)
* Relâmpagos permitem que você substitua cartas para uma melhor chance de obter as que deseja
** Se você estiver na Arena 6 ou acima
RECOMPENSAS GRÁTIS!
Não tem o Pass Royale? Pode ganhar as seguintes recompensas GRÁTIS:
34 Baús de Coroa (Contém Gemas & cartas de qualquer raridade)
1 BAÚ LENDÁRIO
(se você estiver na Arena 6 ou acima no início da Temporada)