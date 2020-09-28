Coliseu da Guerra de Clãs!
Come posso registrarmi?
I giocatori possono registrarsi QUI! Per maggiori informazioni visitate il server discord e la pagina Twitter di RoyaleMSTRS.
Dove posso guardarla?
Il Main Event sarà trasmesso sui canali Twitch e Youtube di RoyaleMSTRS!
Posso essere il caster di questa competizione?
Se sei un creatore di contenuto e sei interessato a trasmettere in co-streaming questo evento, fai domanda QUI.
Rimanete connessi con @EsportsRoyaleen e @RoyaleMSTRS sui social per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie e assicurarvi di non perdere nessun aggiornamento importante!
Ci vediamo nell’arena,
Il Team Esports di Clash Royale
「RoyaleMSTRS: Summer Clash」のイベントトーナメントは6月23日(金)から始まります。2週間4つのパーティーモードで4回のオープン予選が行われ、その後行われるコンビネーションチャンピオンシップでは、4つのパーティーモード全てを活用した試合が行われます!
✅ トーナメントで使用されるモード
トリプル
エリクサー
トリプルドラフト
サドンデス
ハイスト
✅ イベントスケジュール(日本時間)
3xエリクサー予選：6月23日(金)23時45分
トリプルドラフト予選：6月24日(土)23時45分
サドンデス予選：6月30日(金)23時45分
ハイスト予選：7月1日(土)23時45分
コンビネーション・チャンピオンシップ ：7月5日(日)深夜25時