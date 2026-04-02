Combinações Táticas: balanceamento da temporada 7
2 de abril
TROPAS
Esqueleto Gigante
Dano em área da bomba: 300/600/1.200/2.400 → 200/400/800/1.600 (-33%) ▼
Duração do atordoamento: 2s para todos os níveis → 1/2/3/5s ▲
O Esqueleto Gigante se comporta de forma muito semelhante ao Goblin Demolidor, então queremos dar mais destaque a ele com a sua habilidade de controle.
P.E.K.K.A
Pontos de saúde: 1.400 → 1.600 (+14%) ▲
A P.E.K.K.A não estava à altura da sua função como tanque, pois não era resistente o bastante.
Goblin com Dardo
Alcance do ataque: 5 → 4 (-20%) ▼
Dano do ataque: 70 → 80 (+14%) ▲
O longo alcance fazia pouca diferença para o Goblin com Dardo. Para compensar essa redução, vamos aumentar o dano dele.
16 de março
LÍDERES
Rainha Goblin
Probabilidade de geração de Goblins: 25% → 33% (+32%) ▲
A Rainha Goblin não estava se destacando entre os seus súditos. A maior governante dos Goblins precisava de algo a mais, então a deixamos ainda mais malvada e verde!
Máquina de Batalha
Aumento da velocidade de ataque das construções entre níveis: 1 → 1,2 (+20%) ▲
De uns tempos para cá, sentimos que melhorar as construções não estava fazendo tanta diferença conforme as disputas avançavam, por isso vamos impulsionar o aumento da sua velocidade de ataque entre níveis para que elas possam acompanhar o ritmo das tropas.
Duquesa das Adagas
Velocidade de ataque bônus das adagas: 150% → 180% (+20%) ▲
A adaga da Duquesa precisava de mais poder para que as suas tropas realmente pudessem aproveitar o equipamento.
TROPAS
Bebê Dragão
Dano: 130 → 100 (-23%) ▼
Alcance: 3 → 2 (-33%) ▼
O Bebê Dragão estava imbatível com o seu dano em área explosivo. Vamos reduzir o seu alcance para que ele se arrisque um pouco mais.
Rainha Arqueira
Acertos para ativar a habilidade: 5/4/3/2 → 4/3/2/1 (+20%/+25%/+33%/+50%) ▲
Velocidade de ataque: 1,67s → 1,42s (+15%) ▲
A Rainha Arqueira não atuava a pleno potencial desde a reformulação da sua habilidade, mas agora ela estará à altura das 5 unidades de elixir necessárias para invocá-la.
ATRIBUTOS
Dragão
Redução de dano: 50% → 33% (-34%) ▼
Dano bônus: 50% → 33% (-34%) ▼
Depois da última melhoria que os Dragões receberam, nossos amigos voadores acabaram ficando poderosos demais. Essa mudança deve equilibrar um pouco as coisas.
Guerreiro
Tempo de ativação: 8s → 4s (-50%) ▲
Dano bônus:
Duas tropas: 30% → 40% (+33%) ▲
Quatro tropas: 60% → 80% (+33%) ▲
Velocidade de ataque bônus:
Duas tropas: 30% → 40% (+33%) ▲
Quatro tropas: 60% → 80% (+33%) ▲
As habilidades dos Guerreiros estavam sendo ativadas muito tarde, o que praticamente anulava o seu impacto nas disputas. Sabemos que eles são capazes de muito mais, então queremos abrir espaço para que brilhem no campo de batalha.
CORREÇÕES DE ERROS
Bruxa
Corrigimos um erro que fazia com que os Esqueletos invocados tivessem mais pontos de saúde e causassem mais dano do que o esperado.
Dragão Esqueleto
Corrigimos um erro que fazia com que Dragões Esqueleto aparecessem duplicados com todos os pontos de saúde.
23 de fevereiro
LÍDERES
Rainha Goblin
Ativação do atributo Goblin: 0 → 1 (+100%) ▲
Probabilidade de geração de Goblins: 33% → 25% (-24%) ▼
Por quê? Ultimamente, o desempenho da Rainha Goblin vem deixando a desejar, então agora ela conta como integrante para a ativação do atributo Goblin. Esperamos que essa mudança ajude a formar um exército de Goblins ainda mais poderoso.
Oráculo Ecoante
Aumento de pontos de saúde ao subir de nível: 170% → 150% (-12%) ▼
Por quê? O Eco pode ser devastador, por isso vamos reduzir o aumento de pontos de saúde ao longo dos níveis para que as batalhas sejam um pouco mais justas.
TROPAS
Goblin com Dardo
Custo de elixir: 3 → 2 ▲
Pontos de saúde: 550 → 350 (-36%)
Por quê? Agora que reduzimos o custo de elixir do Goblin com Dardo, queremos nos certificar de que ele não tenha uma vantagem injusta sobre as outras tropas ofensivas de 2 unidades de elixir.
Gigante Real
Custo de elixir: 2 → 3 ▼
Pontos de saúde: 900 → 1.000 (+11%) ▲
Dano: 80 → 100 (+25%) ▲
Velocidade de ataque: 1,66s → 2s (+20%) ▼
Por quê? Depois do aumento no custo de elixir, pensamos que o Gigante Real merecia um pouco mais de poder.
P.E.K.K.A
Custo de elixir: 3 → 4 ▼
Pontos de saúde: 1.200 → 1.400 (+17%) ▲
Dano: 330 → 350 (+6%) ▲
Habilidade: passa a causar dano em área de longo alcance na mesma direção dos seus golpes.
Por quê? A P.E.K.K.A, que já era uma verdadeira máquina de guerra, agora conta com uma nova habilidade, o que a torna praticamente imbatível.
Príncipe
Custo de elixir: 3 → 4 ▼
Pontos de saúde: 800 → 1.100 (+38%) ▲
Velocidade de ataque: 1,42s → 1,66s (+16%) ▼
Por quê? Mais elixir equivale a mais poder.
Rainha Arqueira
Dano: 90 → 100 (+11%) ▲
Velocidade de ataque: 1,25s → 1,66s (+32%) ▼
Habilidade: pode ser ativada várias vezes durante a batalha (em vez de apenas uma vez). ▲
Por quê? A magnífica Rainha Arqueira foi reformulada. Sua nova habilidade a deixa invisível e permite que ela dispare rapidamente mais de uma vez.
ATRIBUTOS
Ás
Antes: os Ases ganhavam um bônus de dano e de velocidade de ataque.
Agora: os Ases ganham um bônus de dano.
Dano bônus:
Duas tropas: 40
Quatro tropas: 70 → 100 (+43%) ▲
Percentual de cura por eliminação:
Duas tropas: 40 → 50 (+25%) ▲
Quatro tropas: 70 → 50 (-28%) ▼
Por quê? Os Ases ofereciam melhorias demais, então simplificamos o atributo para dar destaque à sua determinação e força de vontade.
Clã
Antes: os Clãs se curavam rapidamente e ganhavam um bônus de velocidade de ataque.
Agora: a saúde da equipe aumenta, e a das tropas com o atributo Clã é duplicada.
Por quê? Os Clãs estavam sobrecarregando as tropas inimigas com as suas diversas melhorias, então deixamos o atributo um pouco mais direto para expandir as possibilidades de contra-ataque.
Titã
Antes: os Titãs recebiam menos dano.
Agora: cada Titã tem melhorias individuais.
O Gigante e as tropas próximas recebem menos dano.
O Gigante Real e as tropas próximas causam dano bônus.
Por quê? Os Titãs receberam as próprias habilidades para permitir que os jogadores tracem estratégias ainda mais colossais.
Fogo
Antes: as tropas com o atributo Fogo ganhavam um bônus cumulativo de dano ao derrotar inimigos.
Agora: cada tropa com o atributo Fogo tem melhorias individuais.
O Mago causa dano bônus a cada ataque, até seis vezes.
As velocidades de ataque e de movimento do Bebê Dragão e das tropas ao redor aumentam.
Por quê? As tropas com o atributo Fogo receberam as habilidades individuais para permitir que os jogadores tracem estratégias ainda mais ardentes.
Nobre
Antes: os Nobres na linha de frente recebiam menos dano, ao passo que os Nobres na retaguarda ganhavam um bônus de dano.
Agora: os Nobres adjacentes recebem menos dano e ganham dano bônus.
Por quê? Queremos simplificar esse atributo para que seja o mais direto possível. Nobreza não combina com complicação!
Celebridade
Barra de habilidade cheia:
Duas tropas: 1/3 → 50% (+50%) ▲
Quatro tropas: 2/3 → 100% (+50%) ▲
Por quê? Limites? São de comer? Essas tropas vão receber a própria estrela na Calçada da Fama agora.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale