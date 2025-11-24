Combinações Táticas: balanceamento de dezembro
1º de dezembro
AJUSTES 🔄
Bruxa
Número de Esqueletos: 1/2/4/8 → 1/2/3/6 (0%/0%/-25%/-25%)
Duração da investida: 5s → 6s (-20%)
Dano: 100 → 120 (+20%)
Pontos de saúde: 650 → 750 (+15%)
Pontos de saúde do Esqueleto e dano do ataque: 50% → 20% (-60%)
A Bruxa abusou do seu poder para ressuscitar os mortos e dominou a arena com o seu exército de Esqueletos, sobretudo quando era potencializada pelo atributo Celebridade. A quantidade de Esqueletos que ela invoca será reduzida para que as coisas não saiam tanto do controle.
Mosqueteira
Número de alvos: 3/3/3/3 → 1/2/3/4 (-66%/-33%/0%/+33%)
Alcance da investida: 4 → 2 quadrados (-50%)
Dano: 80 → 120 (+50%)
Número de acertos: 4/3/2/1 → 5/4/3/2 (+25%/+33%/+50%/+100%)
Com o atributo Celebridade ativo, até mesmo uma Mosqueteira de 1 estrela acaba sendo um pouco forte demais no combate às hordas. Esperamos que esse ajuste diminua o impacto em níveis estelares mais baixos.
Tesla
Alcance do ataque: 1 → 2 (+100%)
Pontos de saúde: 800 → 600 (-25%)
A Tesla não tem sido a defensora que esperávamos, então estamos dando a ela +1 de alcance, o suficiente para criar mais possibilidades de jogo.
Celebridade
Limite máximo de supercombos: ilimitado → 4
Ainda queremos que as Celebridades tenham os seus cinco minutos de fama, mas estamos limitando esse tempo para que o bônus não dependa tanto da sorte.
24 de novembro
MELHORIAS ⬆️
Rei Royale
Concedido em derrotas: +4 → +4 a 8 de elixir
Mesmo aumentando os pontos de saúde do Rei Royale, ele continuou com um desempenho inferior aos dos outros líderes. Agora, ao perder uma batalha, você receberá uma quantidade aleatória entre 4 e 8 unidades de elixir. Um rei não pode ficar atrás de seus súditos!
AJUSTES 🔄
Mago
Velocidade de ataque: 1,25s/1,04s/0,87s/0,72s → 1,25s (0%/-20%/-43%/-72%)
Dano do ataque: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0%/+12,5%/+27%/+42%)
Com o atributo Clã, a velocidade de ataque do Mago ficou um pouco alta. Nós ajustamos as estatísticas dele para que ele ficasse mais equilibrado. Clantástico!
Princesa
Dano do ataque: 160 → 120 (-25%)
Velocidade de ataque: 2,5s → 2s (+25%)
Quando a Princesa ganhou o atributo Detonadora, o dano causado por seus ataques aumentou muito, e ela estava derrubando até a terceira encarnação das tropas com um único golpe. Nós reduzimos o dano e aumentamos a velocidade de ataque dela para que ela ficasse mais equilibrada.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale