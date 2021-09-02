A equipe de Clash Royale está trabalhando arduamente em uma nova atualização!



As atualizações anteriores focavam em jogadores novatos ou intermediários para ajudá-los a progredir melhor no jogo.



A chegada dos itens mágicos, o acréscimo de ouro e outros recursos, foram de grande ajuda. Mas, entretanto os jogadores mais avançados acabaram ficando de fora.



Sendo assim, esta atualização focará nos jogadores mais avançados. Trazendo mais conteúdo e com mudanças totalmente inéditas na jogabilidade.



Como a jogabilidade será afetada, levaremos algum tempo para ajustar a mecânica e o balanceamento para proporcionar a melhor experiência de jogo possível.



Estamos muito animados e mal podemos esperar para disponibilizar a nova atualização o mais breve possível.



Enquanto isso, preparamos um mês cheio de novidades!