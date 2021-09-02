NOVIDADES PARA A COMUNIDADE!
Olá, pessoal!
Descubra abaixo em que a equipe de Clash Royale está trabalhando atualmente e muito mais!
O QUE A EQUIPE TEM FEITO:
A equipe de Clash Royale está trabalhando arduamente em uma nova atualização!
As atualizações anteriores focavam em jogadores novatos ou intermediários para ajudá-los a progredir melhor no jogo.
A chegada dos itens mágicos, o acréscimo de ouro e outros recursos, foram de grande ajuda. Mas, entretanto os jogadores mais avançados acabaram ficando de fora.
Sendo assim, esta atualização focará nos jogadores mais avançados. Trazendo mais conteúdo e com mudanças totalmente inéditas na jogabilidade.
Como a jogabilidade será afetada, levaremos algum tempo para ajustar a mecânica e o balanceamento para proporcionar a melhor experiência de jogo possível.
Estamos muito animados e mal podemos esperar para disponibilizar a nova atualização o mais breve possível.
Enquanto isso, preparamos um mês cheio de novidades!
NOVA TEMPORADA (Sneak Peek):
A nova temporada começa no dia 6 de Setembro!
Além de todas as recompensas incríveis, criamos uma nova arena especialmente para essa temporada!
Apresentamos a Cozinha do Executor!
AJUSTES PARA BALANCEAMENTO DO JOGO
Para agitar um pouco as coisas, também teremos mudanças no balanceamento do jogo!
As alterações entrarão em vigor no dia 6 de Setembro após um intervalo programado de manutenção.
Confira novamente amanhã e descubra as mudanças que vêm por aí!
VOTAÇÃO EM DESAFIOS DO MODO DIVERSÃO:
Como a votação para aceleração de cartas tem sido um sucesso, ficamos curiosos para ver quais desafios do modo diversão os jogadores escolherão!
Durante o mês de Setembro, você poderá escolher 1 dentre 3 modos de diversão por semana, que ficarão disponíveis por sete dias. A votação contará com as seguintes categorias:
3 de Setembro: Modos 1x1 Clássicos
10 de Setembro: Modos Geradores
17 de Setembro: Modos de Captura 1x1
24 de Setembro: Modos em Duplas
Mal podemos esperar para ver os resultados!
E TEM MAIS!
O Desafio Estratégico do Executor, Megatouchdown, Estratégia Tripla e Morte Súbita estarão disponíveis para você jogar e conseguir todas as incríveis recompensas!
No dia 11 de Setembro, começa o primeiro Torneio Global. Em seguida, teremos o Torneio Global do Elixir Duplo no dia 24 de Setembro.
Teremos também ofertas fantásticas na loja para os jogadores que quiserem progredir mais rapidamente.