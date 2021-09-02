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2/09/2021
Blog – Clash Royale

NOVIDADES PARA A COMUNIDADE!

Olá, pessoal!

Descubra abaixo em que a equipe de Clash Royale está trabalhando atualmente e muito mais!

O QUE A EQUIPE TEM FEITO:

A equipe de Clash Royale está trabalhando arduamente em uma nova atualização!

As atualizações anteriores focavam em jogadores novatos ou intermediários para ajudá-los a progredir melhor no jogo.

A chegada dos itens mágicos, o acréscimo de ouro e outros recursos, foram de grande ajuda. Mas, entretanto os jogadores mais avançados acabaram ficando de fora.

Sendo assim, esta atualização focará nos jogadores mais avançados. Trazendo mais conteúdo e com mudanças totalmente inéditas na jogabilidade.

Como a jogabilidade será afetada, levaremos algum tempo para ajustar a mecânica e o balanceamento para proporcionar a melhor experiência de jogo possível.

Estamos muito animados e mal podemos esperar para disponibilizar a nova atualização o mais breve possível.

Enquanto isso, preparamos um mês cheio de novidades!

NOVA TEMPORADA (Sneak Peek):

A nova temporada começa no dia 6 de Setembro!

Além de todas as recompensas incríveis, criamos uma nova arena especialmente para essa temporada!

Apresentamos a Cozinha do Executor!

AJUSTES PARA BALANCEAMENTO DO JOGO

Para agitar um pouco as coisas, também teremos mudanças no balanceamento do jogo!

As alterações entrarão em vigor no dia 6 de Setembro após um intervalo programado de manutenção.

Confira novamente amanhã e descubra as mudanças que vêm por aí!

VOTAÇÃO EM DESAFIOS DO MODO DIVERSÃO:

Como a votação para aceleração de cartas tem sido um sucesso, ficamos curiosos para ver quais desafios do modo diversão os jogadores escolherão!

Durante o mês de Setembro, você poderá escolher 1 dentre 3 modos de diversão por semana, que ficarão disponíveis por sete dias. A votação contará com as seguintes categorias:

  • 3 de Setembro: Modos 1x1 Clássicos

  • 10 de Setembro: Modos Geradores

  • 17 de Setembro: Modos de Captura 1x1

  • 24 de Setembro: Modos em Duplas

Mal podemos esperar para ver os resultados!

E TEM MAIS!

O Desafio Estratégico do Executor, Megatouchdown, Estratégia Tripla e Morte Súbita estarão disponíveis para você jogar e conseguir todas as incríveis recompensas!

No dia 11 de Setembro, começa o primeiro Torneio Global. Em seguida, teremos o Torneio Global do Elixir Duplo no dia 24 de Setembro.

Teremos também ofertas fantásticas na loja para os jogadores que quiserem progredir mais rapidamente.

Para ficar por dentro de tudo que está por vir, não deixe de seguir nossos mídias sociais!


Nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale BR