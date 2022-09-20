Locais para assistir à final mundial da CRL!
Locais para assistir à final mundial
A final mundial da Clash Royale League é neste fim de semana! Para deixar o evento ainda mais especial, organizamos alguns locais onde você poderá acompanhar as transmissões das finais. Se estiver por perto, dê uma passadinha e divirta-se!
Jacarta, Indonésia - INSTAGRAM
Local: MALACCA TOAST KEDOYA
Endereço: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonésia -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 14:00 à 01:00
Início da transmissão: 20:00
Cadastro:
Manila, Filipinas - INSTAGRAM
Local: Flight 88
Endereço: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Filipinas -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 15:00 às 02:00
Início da transmissão: 21:00
Cadastro:
Singapura - INSTAGRAM
Local: Pop Mart Flagshipstore
Endereço: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 23 e 24 - 16:00 às 20:00 (25 - 16:00 às 18:00)
Início da transmissão: 21:00
Não é preciso fazer registro
Taipé, Taiwan - INSTAGRAM
Local: Borges Place
Endereço: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan -
Datas: 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 15:00 às 02:00
Início da transmissão: 21:00
Cadastro:
Tóquio, Japão
Local: Akihabara Esports Square
Endereço: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tóquio -
Datas: 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 15:00 às 06:00
Início da transmissão: 22:00
Cadastro:
Berlim, Alemanha
Local: LvL Gaming
Endereço: Schützenstraße 73, 10117 Berlim, Alemanha -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 09:00 às 02:00
Início da transmissão: 15:00
Não é preciso fazer registro
Londres, Reino Unido - INSTAGRAM
Local: Melt Down
Endereço: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Reino Unido -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 08:00 às 02:00
Início da transmissão: 14:00
Não é preciso fazer registro
Madrid, Espanha - INSTAGRAM
Local: Elite Gaming Center
Endereço: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Espanha -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 09:00 às 22:00
Início da transmissão: 15:00
Não é preciso fazer registro
Paris, França - INSTAGRAM
Local: Melt Down
Endereço: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, França -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 09:00 às 02:00
Início da transmissão: 15:00
Não é preciso fazer registro
Roma, Itália - INSTAGRAM
Local: White Rabbit
Endereço: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Itália -
Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09
O local fica aberto: 09:00 às 02:00
Início da transmissão: 15:00
Não é preciso fazer registro
Não vemos a hora de assistir à final com você! Boa sorte a todos os finalistas!
Nós nos vemos na Arena!