20/09/2022
Locais para assistir à final mundial da CRL!

A final mundial da Clash Royale League é neste fim de semana! Para deixar o evento ainda mais especial, organizamos alguns locais onde você poderá acompanhar as transmissões das finais. Se estiver por perto, dê uma passadinha e divirta-se!

Jacarta, Indonésia - INSTAGRAM

  • Local: MALACCA TOAST KEDOYA

  • Endereço: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonésia -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 14:00 à 01:00

  • Início da transmissão: 20:00

  • Cadastro:

    AQUI

Manila, Filipinas - INSTAGRAM

  • Local: Flight 88

  • Endereço: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Filipinas -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 15:00 às 02:00

  • Início da transmissão: 21:00

  • Cadastro:

    AQUI

Singapura - INSTAGRAM

  • Local: Pop Mart Flagshipstore

  • Endereço: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 23 e 24 - 16:00 às 20:00 (25 - 16:00 às 18:00)

  • Início da transmissão: 21:00

  • Não é preciso fazer registro

Taipé, Taiwan - INSTAGRAM

  • Local: Borges Place

  • Endereço: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 15:00 às 02:00

  • Início da transmissão: 21:00

  • Cadastro:

    AQUI

Tóquio, Japão

  • Local: Akihabara Esports Square

  • Endereço: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tóquio -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 15:00 às 06:00

  • Início da transmissão: 22:00

  • Cadastro:

    AQUI

Berlim, Alemanha

  • Local: LvL Gaming

  • Endereço: Schützenstraße 73, 10117 Berlim, Alemanha -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 09:00 às 02:00

  • Início da transmissão: 15:00

  • Não é preciso fazer registro

Londres, Reino Unido - INSTAGRAM

  • Local: Melt Down

  • Endereço: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Reino Unido -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 08:00 às 02:00

  • Início da transmissão: 14:00

  • Não é preciso fazer registro

Madrid, Espanha - INSTAGRAM

  • Local: Elite Gaming Center

  • Endereço: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Espanha -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 09:00 às 22:00

  • Início da transmissão: 15:00

  • Não é preciso fazer registro

Paris, França - INSTAGRAM

  • Local: Melt Down

  • Endereço: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, França -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 09:00 às 02:00

  • Início da transmissão: 15:00

  • Não é preciso fazer registro

Roma, Itália - INSTAGRAM

  • Local: White Rabbit

  • Endereço: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Itália -

    Confira no Google Maps

  • Datas: 23/09 - 24/09 - 25/09

  • O local fica aberto: 09:00 às 02:00

  • Início da transmissão: 15:00

  • Não é preciso fazer registro

Não vemos a hora de assistir à final com você! Boa sorte a todos os finalistas!

Nós nos vemos na Arena!