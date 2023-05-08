ABA DE EVENTOS: COROAS E BAÚS
MUDANÇAS NA ABA DE EVENTOS
A partir da atualização de junho, será possível ganhar coroas e baús nos eventos.
Você ganha coroas ao lutar em batalhas de eventos e ganha baús ao vencer essas batalhas.
A aba de eventos é dividida em três categorias principais.
POR QUE OS BAÚS E AS COROAS TINHAM SIDO REMOVIDOS?
O objetivo era separar os modos de jogo principais de Clash Royale (caminho de troféus e Rota das Lendas) dos eventos casuais, mas ficou claro que erramos a mão. Você ganha coroas e baús aqui e ganha fichas da temporada aqui!
Não queríamos que todo o foco ficasse nos eventos para evitar que pessoas se vissem forçadas a jogar neles mesmo sem vontade, só para progredir.
Nossa ideia era separar as novas fichas da temporada das coroas para que a moeda da loja da temporada fosse de mais fácil compreensão.
POR QUE COROAS E BAÚS ESTÃO DE VOLTA?
Recebemos diversos comentários da comunidade de Clash Royale a respeito dessa mudança, e perder uma fonte de coroas e baús afetou diretamente o progresso a partir dos modos de jogo casuais.
Como o novo Pass Royale também exige mais coroas, jogadores que preferem os eventos não conseguiriam aproveitar o passe ao máximo.
PLANOS PARA O FUTURO
Essa solução não é permanente. As animações estão meio travadas, então pretendemos fazer melhorias no sistema no futuro.
Também estamos pensando em repaginações maiores (talvez um mundo sem fila de baús?), mas ainda não temos nada certo. Como esse tipo de plano e de melhorias levam tempo, você continuará recebendo coroas e baús conforme o descrito a partir da atualização.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale
P.S.:
Não queremos acabar com o modo em duplas!