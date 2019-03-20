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20/03/2019
Blog – Clash Royale

Desafio da Clash Royale League!

Consiga as 20 Vitórias!

Prove sua habilidade e veja se você tem o que é necessário para ser um jogador profissional de Clash Royale!

Milhões de jogadores vão competir, poucos conseguirão as 20 vitórias!

Desafio 20 vitórias da CRL

  • 21 a 26 de março

  • Seu objetivo: obter 20 vitórias numa virada

  • 3 derrotas e fica fora

  • 3 entradas livres, 10 gemas reentrada

  • Construa seu próprio deck

  • Limites dos níveis de cartas (9)

Complete o desafio CRL das 20 vitórias e você será imediatamente elegível para dois qualificadores de torneio online:


1) Qualificadores CRL - o próximo passo para a sua chance de se juntar a uma equipe da CRL.

2) Qualificadores WCG - sua chance de competir e representar sua região na WCG 2019 Xi'an.

Mais informações: CRL P&R e WCG 2019

Mostre seu emote exclusivo!

Os vencedores do desafio CRL também ganharão este emote exclusivo, e para aqueles que forem jogar contra alguém que esteja enviando esse emote… boa sorte!

Não perca seus desafiantes da CRL favoritos a chegar às 20 vitórias:

Bruno Clash - veja e subscreva!

Decow - veja e subscreva!

Artube Clash - veja e subscreva!

Guzzo Clash - veja e subscreva!

Partilhe sua jornada na CRL: @ClashRoyaleBR e @EsportsRoyaleBR

Boa sorte,
Equipe de Clash Royale