Desafio da Clash Royale League!
Consiga as 20 Vitórias!
Prove sua habilidade e veja se você tem o que é necessário para ser um jogador profissional de Clash Royale!
Milhões de jogadores vão competir, poucos conseguirão as 20 vitórias!
Desafio 20 vitórias da CRL
21 a 26 de março
Seu objetivo: obter 20 vitórias numa virada
3 derrotas e fica fora
3 entradas livres, 10 gemas reentrada
Construa seu próprio deck
Limites dos níveis de cartas (9)
Complete o desafio CRL das 20 vitórias e você será imediatamente elegível para dois qualificadores de torneio online:
1) Qualificadores CRL - o próximo passo para a sua chance de se juntar a uma equipe da CRL.
2) Qualificadores WCG - sua chance de competir e representar sua região na WCG 2019 Xi'an.
Mais informações: CRL P&R e WCG 2019
Mostre seu emote exclusivo!
Os vencedores do desafio CRL também ganharão este emote exclusivo, e para aqueles que forem jogar contra alguém que esteja enviando esse emote… boa sorte!
Não perca seus desafiantes da CRL favoritos a chegar às 20 vitórias:
Bruno Clash - veja e subscreva!
Decow - veja e subscreva!
Artube Clash - veja e subscreva!
Guzzo Clash - veja e subscreva!
Partilhe sua jornada na CRL: @ClashRoyaleBR e @EsportsRoyaleBR
Boa sorte,
Equipe de Clash Royale