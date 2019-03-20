Prove sua habilidade e veja se você tem o que é necessário para ser um jogador profissional de Clash Royale!



Milhões de jogadores vão competir, poucos conseguirão as 20 vitórias!



Desafio 20 vitórias da CRL

21 a 26 de março

Seu objetivo: obter 20 vitórias numa virada

3 derrotas e fica fora

3 entradas livres, 10 gemas reentrada

Construa seu próprio deck

Limites dos níveis de cartas (9)

Complete o desafio CRL das 20 vitórias e você será imediatamente elegível para dois qualificadores de torneio online:



1) Qualificadores CRL - o próximo passo para a sua chance de se juntar a uma equipe da CRL.



2) Qualificadores WCG - sua chance de competir e representar sua região na WCG 2019 Xi'an.



Mais informações: CRL P&R e WCG 2019



