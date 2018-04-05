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5/04/2018
Blog – Clash Royale

Desafio dos Decks do Reddit!

Não perca a oportunidade de jogar com 8 decks criados e votados pela comunidade do Clash Royale no reddit!

Dos mais de 4.000 decks enviados, 8 decks foram votados para representar o r/ClashRoyale/ no Desafio dos Decks do Reddit (de 6 a 9 de abril). Veja abaixo os decks e os guias de seus criadores sobre como usá-los (guias em inglês apenas)!

Carregue na imagem do deck para copiá-lo!

"Dank Magical Ram" por u/Navini04 - dicas de como jogar!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;26000036;26000052;28000012;26000027;26000044;26000062

"Magic Double Prince" por u/Alpii69 - aprenda a usá-lo!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000002;28000008;26000001;28000000;26000003;26000027;26000016;26000062

"Magical Miner Poison" por u/Schmedricks27 - Confuso? Carregue para um passo a passo de como vencer!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000038;27000003;28000009;28000011;26000032;26000046;26000062

"Mineroon" por ☆Andrés☆ ♡😉- guia do deck!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;28000008;28000009;26000006;26000004;26000032;26000046;26000042

"miner-magic" por Osuka06 - Não tenha medo de tanks, leia mais!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;27000006;26000011;28000009;28000011;26000032;26000042;26000062

"Ghostly Bridge Spam" por u/Dylcal22 - Defenda bem e faça o seu forte contra-ataque, leia mais!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000000;26000036;26000027;26000050;26000037;26000062

"Woodland Warriors" por u/notsodevious - Não tenha medo de spammar - saiba porquê!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000049;26000036;28000012;26000044;28000011;26000046;26000062

"Balloon Parade" por u/RslimS - Guia completo!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000012;26000025;26000006;26000032;26000026;26000037

Junte se à conversa no Reddit do Clash Royale (Em Inglês)! Boa Sorte!

Nos vemos na Arena,
Equipe de Clash Royale