Desafio dos Decks do Reddit!
Não perca a oportunidade de jogar com 8 decks criados e votados pela comunidade do Clash Royale no reddit!
Dos mais de 4.000 decks enviados, 8 decks foram votados para representar o r/ClashRoyale/ no Desafio dos Decks do Reddit (de 6 a 9 de abril). Veja abaixo os decks e os guias de seus criadores sobre como usá-los (guias em inglês apenas)!
Carregue na imagem do deck para copiá-lo!
"Dank Magical Ram" por u/Navini04 - dicas de como jogar!
"Magic Double Prince" por u/Alpii69 - aprenda a usá-lo!
"Magical Miner Poison" por u/Schmedricks27 - Confuso? Carregue para um passo a passo de como vencer!
"Mineroon" por ☆Andrés☆ ♡😉- guia do deck!
"miner-magic" por Osuka06 - Não tenha medo de tanks, leia mais!
"Ghostly Bridge Spam" por u/Dylcal22 - Defenda bem e faça o seu forte contra-ataque, leia mais!
"Woodland Warriors" por u/notsodevious - Não tenha medo de spammar - saiba porquê!
"Balloon Parade" por u/RslimS - Guia completo!
Junte se à conversa no Reddit do Clash Royale (Em Inglês)! Boa Sorte!
Nos vemos na Arena,
Equipe de Clash Royale