Fim do suporte a dispositivos antigos
Por motivos técnicos que estão fora de nosso controle, a partir da nossa atualização de junho, infelizmente teremos que desabilitar o suporte a:
Dispositivos Apple com iOS 8 e versões anteriores.
Dispositivos Android 4.0.4 e versões anteriores.
Se, no momento, o seu dispositivo usa alguma das versões citadas, você não conseguirá mais jogar Clash Royale a não ser que atualize para uma versão mais recente do iOS ou do Android.
Encontre instruções de como atualizar seu
iOS
na
.
Encontre instruções de como atualizar seu
Android
na
ou na página do fabricante do dispositivo.
Confira nossas perguntas mais frequentes para saber como vincular sua conta a um Supercell ID ou como transferir seu jogo para um novo dispositivo.
Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale