Por motivos técnicos que estão fora de nosso controle, a partir da nossa atualização de junho, infelizmente teremos que desabilitar o suporte a:

Dispositivos Apple com iOS 8 e versões anteriores.

Dispositivos Android 4.0.4 e versões anteriores.

Se, no momento, o seu dispositivo usa alguma das versões citadas, você não conseguirá mais jogar Clash Royale a não ser que atualize para uma versão mais recente do iOS ou do Android.

Encontre instruções de como atualizar seu iOS na página de suporte da Apple .

Encontre instruções de como atualizar seu Android na página de ajuda do Google ou na página do fabricante do dispositivo.

Confira nossas perguntas mais frequentes para saber como vincular sua conta a um Supercell ID ou como transferir seu jogo para um novo dispositivo.

Nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale