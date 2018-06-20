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20/06/2018
Blog – Clash Royale

Fim do suporte a dispositivos antigos

Por motivos técnicos que estão fora de nosso controle, a partir da nossa atualização de junho, infelizmente teremos que desabilitar o suporte a:

  • Dispositivos Apple com iOS 8 e versões anteriores.

  • Dispositivos Android 4.0.4 e versões anteriores.

Se, no momento, o seu dispositivo usa alguma das versões citadas, você não conseguirá mais jogar Clash Royale a não ser que atualize para uma versão mais recente do iOS ou do Android.

Confira nossas perguntas mais frequentes para saber como vincular sua conta a um Supercell ID ou como transferir seu jogo para um novo dispositivo.

Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale