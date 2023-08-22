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22/08/2023
Blog – Clash Royale

Entrevista com o vencedor do Supercell Make

Recentemente, realizamos uma competição do Supercell Make para que a arte de um artista da comunidade fosse implementada no jogo!

LordFink, o vencedor com mais votos recebidos da comunidade, criou o emote "Não estou ouvindo".

Poderia falar um pouco sobre você?

- Oi, pessoal! Sou o Lucas, tenho 23 anos e moro no Brasil.
Agradeço a todos que apoiaram o meu emote e estou muito feliz que vocês gostaram da minha ideia.

Qual é a sua experiência em design?

- Estudo design há vários anos e publico alguns dos meus trabalhos nas redes sociais.

X é a plataforma que mais uso. É nela que faço arte de fã e vários desenhos.

Como surgiu a ideia para fazer o emote?

- A ideia surgiu depois de vários esboços que eu fiz. Pensei em algo que pudesse ser usado em vários momentos no jogo e que se destacasse entre os demais emotes por ser exclusivo.

Qual é a sua carta preferida em Clash Royale?

- Jogo Clash Royale há sete anos, e uma das minhas cartas preferidas é a Bruxa!
Sempre gostei de tropas sombrias que invocam hordas.

O que você gostaria de ver na campanha do Supercell Make?

- Estou animado para a próxima campanha do Supercell Make.
Seria incrível criar uma bandeira de guerra ou uma nova tropa para o jogo.

Muito obrigado pelo carinho de todos e pela equipe do Supercell Make por essa imensa oportunidade.

Sou o LordFink e espero vocês na arena!

A equipe de Clash Royale agradece muito ao LordFink pela entrevista e a todos que participaram da campanha do Supercell Make!

O emote do LordFink já está disponível!