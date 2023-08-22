Entrevista com o vencedor do Supercell Make
Recentemente, realizamos uma competição do Supercell Make para que a arte de um artista da comunidade fosse implementada no jogo!
LordFink, o vencedor com mais votos recebidos da comunidade, criou o emote "Não estou ouvindo".
Poderia falar um pouco sobre você?
- Oi, pessoal! Sou o Lucas, tenho 23 anos e moro no Brasil.
Agradeço a todos que apoiaram o meu emote e estou muito feliz que vocês gostaram da minha ideia.
Qual é a sua experiência em design?
- Estudo design há vários anos e publico alguns dos meus trabalhos nas redes sociais.
X é a plataforma que mais uso. É nela que faço arte de fã e vários desenhos.
Como surgiu a ideia para fazer o emote?
- A ideia surgiu depois de vários esboços que eu fiz. Pensei em algo que pudesse ser usado em vários momentos no jogo e que se destacasse entre os demais emotes por ser exclusivo.
Qual é a sua carta preferida em Clash Royale?
- Jogo Clash Royale há sete anos, e uma das minhas cartas preferidas é a Bruxa!
Sempre gostei de tropas sombrias que invocam hordas.
O que você gostaria de ver na campanha do Supercell Make?
- Estou animado para a próxima campanha do Supercell Make.
Seria incrível criar uma bandeira de guerra ou uma nova tropa para o jogo.
Muito obrigado pelo carinho de todos e pela equipe do Supercell Make por essa imensa oportunidade.
Sou o LordFink e espero vocês na arena!
A equipe de Clash Royale agradece muito ao LordFink pela entrevista e a todos que participaram da campanha do Supercell Make!
O emote do LordFink já está disponível!