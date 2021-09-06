Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

1 Livro das Cartas RARAS

10 Curingas Épicas



20 Curingas Raras



100 Curingas Comuns



2 Chaves de Baú



25 Baús da Coroa (contêm Gemas e Cartas de todas as raridades)



1 CURINGA LENDÁRIA

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!