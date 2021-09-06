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6/09/2021
Blog – Clash Royale

Estrutura e Recompensas da Temporada 27

Libere Recompensas destruindo Torres e ganhando Coroas!

Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da Temporada 27!

RECOMPENSAS DO PASS ROYALE

  • Visual de Torre da Cozinha e Emote do Beijo do Chefe exclusivos

  • 1 Livro de Livros (preenche por completo a pilha de progresso de uma carta)

  • 1 Moeda Mágica (melhoria de carta sem custo)

  • 2 chaves de baú (abre instantaneamente qualquer baú no espaço designado)

  • 1 Curinga Lendária

  • Curingas Épicas

  • Curingas Raras

  • Curingas Comuns

  • 40.000 Unidades de Ouro

  • 4 Fichas de Troca

  • Ouro da Caixa-Forte (até 25.000 Unidades de Ouro)

Jogadores com o Pass Royale podem participar nos desafios especiais quantas vezes quiserem, recebem um nome DOURADO e podem fazer uma fila de Baús para desbloqueio automático!

RECOMPENSAS GRATUITAS

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 1 Livro das Cartas RARAS

  • 10 Curingas Épicas

  • 20 Curingas Raras

  • 100 Curingas Comuns

  • 2 Chaves de Baú

  • 25 Baús da Coroa (contêm Gemas e Cartas de todas as raridades)

  • 1 CURINGA LENDÁRIA

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.

Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!

Video

QUER SABER MAIS?

CLIQUE AQUI para conferir as perguntas frequentes sobre o Pass Royale e obter mais informações!