Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

1 Livro das Cartas Comuns

1 Baú Curinga

10 Curingas Épicos



20 Curingas Raros



50 Curingas Comuns



2 Chaves de Baú



33 Baús da Coroa (contêm gemas e cartas de qualquer raridade)



1 CURINGA LENDÁRIO



JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!