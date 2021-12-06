Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
6/12/2021
Blog – Clash Royale

Estrutura e Recompensas da Temporada de Clashmas

Libere Recompensas destruindo Torres e ganhando Coroas!

Obtenha o Pass Royale para liberar as Recompensas e Vantagens Exclusivas da Temporada!

RECOMPENSAS DO PASS ROYALE

  • Visual de Torre e Emote exclusivo, ambos da Rainha Arqueira

  • 1 Livro dos Livros (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para melhoria de uma carta de qualquer raridade)

  • 1 Moeda Mágica (melhora instantaneamente uma carta sem precisar gastar ouro)

  • 2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)

  • 1 Curinga Lendário

  • Curingas Épicos

  • Curingas Raros

  • Curingas Comuns

  • 40.000 Unidades de Ouro

  • 4 Fichas de Troca

  • Ouro da caixa-forte (até 25.000 Unidades de Ouro)

Jogadores com o Pass Royale podem participar dos Desafios Especiais quantas vezes quiserem, ficam com o NOME DOURADO e podem fazer uma Fila de Baús para desbloqueio automático!

RECOMPENSAS GRATUITAS

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 1 Livro das Cartas

    Lendárias

    (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para a melhoria de um nível)

  • 1

    B

    aú Curinga

    (contém Curingas, Ouro e um Campeão garantido só no Nível do Rei 14)

  • 10 Curingas Épicos

  • 20 Curingas Raros

  • 50 Curingas Comuns

  • 2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)

  • 33 Baús da Coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)

  • 1 CURINGA LENDÁRIO

JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.

Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!

Video

QUER SABER MAIS?

TOQUE AQUI para conferir as perguntas frequentes sobre o Pass Royale e obter mais informações!