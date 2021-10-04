Estrutura e Recompensas da Temporada: Shocktober!
Libere recompensas destruindo torres e ganhando coroas!
Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da nova Temporada Shocktober!
RECOMPENSAS DO PASS ROYALE
Visual de torre do Mago Elétrico e o Emote do Abraço de Morcego
1 Livro dos Livros (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para melhoria de uma carta de qualquer raridade)
1 Moeda Mágica (melhora instantaneamente uma carta sem precisar gastar ouro)
2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)
1 Curinga Lendário
Curingas Épicos
Curingas Raros
Curingas Comuns
40.000 Unidades de Ouro
4 Fichas de Troca
Ouro da Caixa-Forte (até 25.000 Unidades de Ouro)
Jogadores com o Pass Royale podem participar dos Desafios Especiais quantas vezes quiserem, recebem um nome DOURADO e podem fazer uma Fila de Baús para desbloqueio automático!
RECOMPENSAS GRATUITAS
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes Recompensas:
1 Livro das Cartas Comuns (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para a melhoria de um nível)
10 Curingas Épicos
20 Curingas Raros
100 Curingas Comuns
2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)
25 Baús da Coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)
1 CURINGA LENDÁRIO
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.
JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!