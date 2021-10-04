4/10/2021
Blog – Clash Royale

Estrutura e Recompensas da Temporada: Shocktober!

Libere recompensas destruindo torres e ganhando coroas!

Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da nova Temporada Shocktober!

RECOMPENSAS DO PASS ROYALE

  • Visual de torre do Mago Elétrico e o Emote do Abraço de Morcego

  • 1 Livro dos Livros (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para melhoria de uma carta de qualquer raridade)

  • 1 Moeda Mágica (melhora instantaneamente uma carta sem precisar gastar ouro)

  • 2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)

  • 1 Curinga Lendário

  • Curingas Épicos

  • Curingas Raros

  • Curingas Comuns

  • 40.000 Unidades de Ouro

  • 4 Fichas de Troca

  • Ouro da Caixa-Forte (até 25.000 Unidades de Ouro)

Jogadores com o Pass Royale podem participar dos Desafios Especiais quantas vezes quiserem, recebem um nome DOURADO e podem fazer uma Fila de Baús para desbloqueio automático!

RECOMPENSAS GRATUITAS

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes Recompensas:

  • 1 Livro das Cartas Comuns (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para a melhoria de um nível)

  • 10 Curingas Épicos

  • 20 Curingas Raros

  • 100 Curingas Comuns

  • 2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)

  • 25 Baús da Coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)

  • 1 CURINGA LENDÁRIO

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.

JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!

