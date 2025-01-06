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6/01/2025
Blog – Clash Royale

Eventos e desafios de janeiro

Evolução Estratégica do Goblin com Dardo (1x1): 6 a 13 de janeiro

O que é melhor do que um dardo? Um dardo envenenado! Monte o deck perfeito para aproveitar a evolução do Goblin com Dardo.

⚔️ Desafio: 10 a 13 de janeiro
🏆 Recompensa: bandeira (ilustração e estampa)

Gigante das Runas (1x1): 13 a 20 de janeiro

Dizem que a arma faz o guerreiro, e a Gigante das Runas garante as melhores para as suas tropas.

⚔️ Desafio: 17 a 20 de janeiro
🏆 Recompensa: bandeira (ilustração e estampa)

Clash Furioso (1x1): 20 a 27 de janeiro

A batalha começou! Todas as unidades lutam com mais força e rapidez ao ficarem com a metade da saúde.

⚔️ Desafio: 24 a 27 de janeiro
🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Estratégia das Supercartas (1x1): 27 de janeiro a 3 de fevereiro

Escolha uma supercarta e monte um deck ao redor dela! As regras da batalha estratégica usual se aplicam ao evento.

⚔️ Desafio: 31 de janeiro a 3 de fevereiro
🏆 Recompensa: estampa de bandeira