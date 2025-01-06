6/01/2025
Blog – Clash Royale
Eventos e desafios de janeiro
Evolução Estratégica do Goblin com Dardo (1x1): 6 a 13 de janeiro
O que é melhor do que um dardo? Um dardo envenenado! Monte o deck perfeito para aproveitar a evolução do Goblin com Dardo.
⚔️ Desafio: 10 a 13 de janeiro
🏆 Recompensa: bandeira (ilustração e estampa)
Gigante das Runas (1x1): 13 a 20 de janeiro
Dizem que a arma faz o guerreiro, e a Gigante das Runas garante as melhores para as suas tropas.
⚔️ Desafio: 17 a 20 de janeiro
🏆 Recompensa: bandeira (ilustração e estampa)
Clash Furioso (1x1): 20 a 27 de janeiro
A batalha começou! Todas as unidades lutam com mais força e rapidez ao ficarem com a metade da saúde.
⚔️ Desafio: 24 a 27 de janeiro
🏆 Recompensa: ilustração de bandeira
Estratégia das Supercartas (1x1): 27 de janeiro a 3 de fevereiro
Escolha uma supercarta e monte um deck ao redor dela! As regras da batalha estratégica usual se aplicam ao evento.
⚔️ Desafio: 31 de janeiro a 3 de fevereiro
🏆 Recompensa: estampa de bandeira