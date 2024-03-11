Evolução Estratégica da Tesla (1x1 e duplas): 4 a 11 de março

⚡ Jogue com a nova evolução da Tesla!

⚔️ Desafio: 8 a 11 de março

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Foguete de Festa dos Goblins (1x1 e duplas): 11 a 18 de março

🚀 Hoje é dia de acender uns Foguetes de Festa!

⚔️ Desafio: 15 a 18 de março

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Relâmpagos poderosos (1x1 e duplas): 18 a 25 de março

⚡ Relâmpagos e trovões são muito assustadores, mas a batalha continua!

⚔️ Desafio: 22 a 25 de março

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Bônus elétrico (1x1 e duplas): 25 de março a 1º de abril

⚡ Uma virada eletrizante! Todas as cartas elétricas estão transbordando de energia!

⚔️ Desafio: 29 de março a 1º de abril

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira