EVENTOS E DESAFIOS DE MARÇO
Evolução Estratégica da Tesla (1x1 e duplas): 4 a 11 de março
⚡ Jogue com a nova evolução da Tesla!
⚔️ Desafio: 8 a 11 de março
🏆 Recompensa: ilustração de bandeira
Foguete de Festa dos Goblins (1x1 e duplas): 11 a 18 de março
🚀 Hoje é dia de acender uns Foguetes de Festa!
⚔️ Desafio: 15 a 18 de março
🏆 Recompensa: ilustração de bandeira
Relâmpagos poderosos (1x1 e duplas): 18 a 25 de março
⚡ Relâmpagos e trovões são muito assustadores, mas a batalha continua!
⚔️ Desafio: 22 a 25 de março
🏆 Recompensa: ilustração de bandeira
Bônus elétrico (1x1 e duplas): 25 de março a 1º de abril
⚡ Uma virada eletrizante! Todas as cartas elétricas estão transbordando de energia!
⚔️ Desafio: 29 de março a 1º de abril
🏆 Recompensa: ilustração de bandeira
Torneio Real (padrão):
9 a 13 de março
Torneio real (morte súbita):
23 a 27 de março