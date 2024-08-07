Festival do ouro de agosto
Participe do festival do ouro de agosto! De 5 a 12 de agosto, vai chover ouro por todo o reino! Três eventos ao mesmo tempo? Descontos de melhoria, ouro extra e recompensas por meta atingida? Que oportunidade de ouro!
Confira o que vem aí!
SLASH ROYALE
Durante toda a semana, as melhorias de cartas custam a metade do ouro!
Corrida do Ouro
Quer mais ouro? Então é hora de destruir torres!
Você pode ganhar até 120.000 unidades de ouro dependendo do nível da sua arena!
Veja a seguir o ouro diário que você pode conseguir durante o evento:
Arena 1 - 4: 5.000 unidades de ouro
Arena 5 - 7: 10.000 unidades de ouro
Arena 8 - 10: 15.000 unidades de ouro
Arena 11 ou superior: 20.000 unidades de ouro
Evento de metas
Use ouro e ganhe recompensas. Simples assim!
Confira a lista de metas e recompensas:
5.000 unidades de ouro: 1 baú de ouro
10.000 unidades de ouro: 500 cópias de uma carta comum aleatória
20.000 unidades de ouro: 5 chaves de baú
50.000 unidades de ouro: 100 cópias de uma carta rara aleatória
100.000 unidades de ouro: 1 baú mágico
200.000 unidades de ouro: 50 cópias de uma carta épica aleatória
300.000 unidades de ouro: 1 baú gigante
450.000 unidades de ouro: 3 curingas lendários
600.000 unidades de ouro: 1 baú curinga
750.000 unidades de ouro: 1 baú do rei lendário (1 baú do rei para jogadores na arena 10 ou inferior)
Prepare-se para a chuva de ouro que vem aí e encare batalhas agora mesmo!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale