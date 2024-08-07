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7/08/2024
Blog – Clash Royale

Festival do ouro de agosto

Participe do festival do ouro de agosto! De 5 a 12 de agosto, vai chover ouro por todo o reino! Três eventos ao mesmo tempo? Descontos de melhoria, ouro extra e recompensas por meta atingida? Que oportunidade de ouro!

Confira o que vem aí!

SLASH ROYALE

Durante toda a semana, as melhorias de cartas custam a metade do ouro!

Corrida do Ouro

Quer mais ouro? Então é hora de destruir torres!

Você pode ganhar até 120.000 unidades de ouro dependendo do nível da sua arena!

Veja a seguir o ouro diário que você pode conseguir durante o evento:

  • Arena 1 - 4: 5.000 unidades de ouro

  • Arena 5 - 7: 10.000 unidades de ouro

  • Arena 8 - 10: 15.000 unidades de ouro

  • Arena 11 ou superior: 20.000 unidades de ouro

Evento de metas

Use ouro e ganhe recompensas. Simples assim!

Confira a lista de metas e recompensas:

  • 5.000 unidades de ouro: 1 baú de ouro

  • 10.000 unidades de ouro: 500 cópias de uma carta comum aleatória

  • 20.000 unidades de ouro: 5 chaves de baú

  • 50.000 unidades de ouro: 100 cópias de uma carta rara aleatória

  • 100.000 unidades de ouro: 1 baú mágico

  • 200.000 unidades de ouro: 50 cópias de uma carta épica aleatória

  • 300.000 unidades de ouro: 1 baú gigante

  • 450.000 unidades de ouro: 3 curingas lendários

  • 600.000 unidades de ouro: 1 baú curinga

  • 750.000 unidades de ouro: 1 baú do rei lendário (1 baú do rei para jogadores na arena 10 ou inferior)

Prepare-se para a chuva de ouro que vem aí e encare batalhas agora mesmo!

Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale