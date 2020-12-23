Adeus, CRL 2020! Olá, CRL 2021!
Não importa se você só ouviu falar sobre a CRL, se assistiu à CRL ou se chegou a competir na CRL... Esta mensagem é para você!
Somos gratos a VOCÊ pelo apoio contínuo e pelo carinho dedicado à CRL e aos jogadores durante os últimos 3 anos. Durante essa jornada, testemunhamos algumas das jogadas mais incríveis até hoje, vimos jogadores desconhecidos de Clash Royale virarem profissionais e trabalhamos em equipe com os melhores comentaristas do jogo para dar uma voz à liga.
Acima de tudo, devemos isso a VOCÊ e aos jogadores dessa incrível comunidade. Graças a seu apoio, paciência, comentários e dedicação à CRL, conseguimos crescer e oferecer um ambiente competitivo de primeira linha para Clash Royale.
Com o fim de 2020, queremos agradecer a todos que participaram dessa jornada e estamos animados para iniciar um novo capítulo da CRL.
A CRL contará com várias mudanças em 2021, começando pela participação direta da equipe da Supercell na liga. A nova equipe terá membros do time de desenvolvedores do Clash Royale, o que significa uma grande vitória para a CRL a longo prazo!
Isso quer dizer que, a liga acompanhará o desenvolvimento do jogo ainda mais de perto, o que possivelmente resultará em mais recursos no jogo para a implementação da liga. Talvez você reconheça alguns dos desenvolvedores que trabalharão com a CRL em 2021: Seth e Drew!
Claro que haverá outras pessoas na equipe com eles. Desejamos boa sorte e agradecemos aos encarregados pela CRL 2018-2020! ❤️
Uma nova equipe, que legal! E quais são as outras mudanças?
Em 2021, a Clash Royale League voltará às suas origens e será uma competição individual no formato 1x1.
Todos os jogadores do mundo estão convidados a jogar e a conferir a Clash Royale League.
Os 1000 melhores jogadores na classificação global podem se classificar a cada mês!
A premiação total de 2021 será de mais de US$ 1,6 milhão!
Nosso objetivo é criar uma experiência de e-Sports o mais parecida possível ao que os jogadores têm no Clash Royale, além de abrir um caminho para que eles joguem em nível competitivo.
Ao abrir as classificatórias para os 1000 melhores jogadores de cada temporada, esperamos criar um espaço em que
TODOS
os jogadores, onde quer que estejam, possam competir em Clash Royale de mais alto nível. 2021 é o ano da habilidade: se você tiver, nada poderá impedir que você se torne o campeão mundial!
Apresentamos os
DUELOS
! Um novo formato melhor de 3 que desafiará os jogadores a dominarem vários decks para serem campeões. Esse é um formato mais familiar aos jogadores acostumados ao Clash Royale.
Também daremos mais apoio do que nunca para torneios organizados por terceiros, permitindo inclusive que jogadores da CRL também participem deles!
QUANDO COMEÇA?
No dia 4 de janeiro de 2021, a nova Clash Royale League vai começar!
Jogadores vão competir por troféus durante esse desafio da temporada, e os 1000 melhores jogadores na classificação global participarão da classificatória em fevereiro.
Jogadores classificados receberão uma mensagem da nossa equipe dentro do próprio jogo.
A CRL 2021 terá 8 temporadas, cada uma delas composta da classificatória da classificação global, classificatória mensal e final mensal transmitida.
Fique de olho em mais detalhes em janeiro de 2021.
CLASSIFICATÓRIAS MENSAIS
Nas classificatórias mensais, os 32 melhores jogadores receberão prêmios em dinheiro (mais detalhes abaixo).
A classificação global acompanhará a pontuação acumulada em todos os eventos ao longo do ano.
Os 24 jogadores com maior pontuação no final de setembro estarão classificados para a final mundial da Clash Royale League 2021.
Em outubro, acontecerá a CLASSIFICATÓRIA FINAL, que permitirá que jogadores na sequência da classificação global batalhem por uma das 8 vagas restantes na final mundial.
Na final mundial da CRL 2021, 32 jogadores vão competir pelo título de campeão mundial e por uma parte do prêmio de US$ 1 milhão.
DIVISÃO DO PRÊMIO
CLASSIFICATÓRIA MENSAL
17º - 32º: US$ 1.000
9º - 16º: US$ 1.500
7º e 8º: US$ 2.000
5º e 6º: US$ 3.000
4º: US$ 4.000
3º: US$ 6.000
2º: US$ 10.000
1º: US$ 20.000
FINAL MUNDIAL DA CLASH ROYALE LEAGUE 2021
17º - 32º: US$ 15.000
9º - 16º: US$ 25.000 5º - 8º: US$ 35.000
3º e 4º: US$ 70.000
2º: US$ 100.000
1º: US$ 200.000
* As premiações estão sujeitas a alterações até a publicação do livro de regras da Clash Royale League 2021.
Esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós! Muitas melhorias serão feitas na CRL e, obviamente, levará tempo para aprimorar tudo, mas contamos com a sua participação para conferirmos o que 2021 terá para oferecer.
Mais informações estarão disponíveis em janeiro. Siga-nos no Twitter (@EsportsRoyaleBR) e no Instagram (@EsportsRoyaleBR) para ficar por dentro de tudo.
Agradecemos por todo o apoio à CRL e até 2021!
Atenciosamente,
Equipe da CRL
BÔNUS: não seria justo encerrar o ano sem relembrar os melhores momentos da CRL 2018-2020, então não deixe de conferir alguns destaques dos últimos 3 anos!