Não importa se você só ouviu falar sobre a CRL, se assistiu à CRL ou se chegou a competir na CRL... Esta mensagem é para você!



Somos gratos a VOCÊ pelo apoio contínuo e pelo carinho dedicado à CRL e aos jogadores durante os últimos 3 anos. Durante essa jornada, testemunhamos algumas das jogadas mais incríveis até hoje, vimos jogadores desconhecidos de Clash Royale virarem profissionais e trabalhamos em equipe com os melhores comentaristas do jogo para dar uma voz à liga.



Acima de tudo, devemos isso a VOCÊ e aos jogadores dessa incrível comunidade. Graças a seu apoio, paciência, comentários e dedicação à CRL, conseguimos crescer e oferecer um ambiente competitivo de primeira linha para Clash Royale.



Com o fim de 2020, queremos agradecer a todos que participaram dessa jornada e estamos animados para iniciar um novo capítulo da CRL.

