E realmente é muito! O nível de elite não é algo que todos os jogadores vão liberar rapidamente e é a razão pela qual não colocamos nenhum conteúdo extra para desbloquear quando você atinge o nível 15 (como a evolução de cartas).

Atingir o nível de elite é uma experiência passiva e que deve levar tempo para os jogadores, ao contrário de recursos a serem obtidos.



Quanto mais cartas você tiver no nível 14, mais curingas de elite você ganhará, então 50.000 não é algo tão assustador enquanto você continua a aumentar o nível de toda a sua coleção.

