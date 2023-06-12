COMO CHEGAR AO NÍVEL DE ELITE (nível 15)
Chegar ao nível de elite não segue a fórmula de melhoria dos níveis 1 ao 14, com ouro e cartas.
Para chegar ao nível de elite, você só precisa de...
CURINGAS DE ELITE
Você ganha este novo item mágico com as cópias extras das suas cartas de nível 14.
Todas as melhorias do nível 14 ao 15 precisarão de 50.000 curingas de elite. E nada de ouro!
PARECE MUITO...
E realmente é muito! O nível de elite não é algo que todos os jogadores vão liberar rapidamente e é a razão pela qual não colocamos nenhum conteúdo extra para desbloquear quando você atinge o nível 15 (como a evolução de cartas).
Atingir o nível de elite é uma experiência passiva e que deve levar tempo para os jogadores, ao contrário de recursos a serem obtidos.
Quanto mais cartas você tiver no nível 14, mais curingas de elite você ganhará, então 50.000 não é algo tão assustador enquanto você continua a aumentar o nível de toda a sua coleção.
POR QUE A MUDANÇA NA MELHORIA DE CARTAS?
Quando anunciamos o nível 15 em fevereiro, tínhamos a intenção de que ele custasse ouro e cartas, da mesma forma que todos os outros níveis funcionam (da mesma forma que quando adicionamos o nível 14).
Recebemos uma resposta expressiva contra a adição de um novo nível, principalmente devido à quantidade de ouro necessária para aumentar o nível das cartas para o nível máximo.
Por isso, voltamos à fase de desenvolvimento e escolhemos esse método novo e mais passivo de subir de nível. Ele é mais lento, mas não requer mais sorte com o progresso das cartas ou grandes quantidades de ouro.
NÃO QUER ESPERAR?
Os níveis de elite foram projetados como uma progressão mais passiva, semelhante aos domínios.
Se quiser usar itens mágicos para aumentar o nível de suas cartas para o nível de elite, você pode! No entanto, eles são usados com mais eficácia para levar suas cartas ao nível 14.
Seu estoque de ouro está cheio? Na loja, você pode comprar cartas da sua coleção que já estiverem no nível 14 para receber curingas de elite.
CONVERSÃO DE CARTAS
Cartas de nível 14 (cópias extras)
Carta comum = 1 curingas de elite
Carta rara = 5 curingas de elite
Carta épica = 20 curingas de elite
Carta lendária = 1500 curingas de elite
Carta de campeão = 4000 curingas de elite
Itens mágicos
Curinga comum = 1 curinga de elite
Curinga raro = 5 curingas de elite
Curinga épico = 20 curingas de elite
Curinga lendário = 1500 curingas de elite
Curinga de campeão = 4000 curingas de elite
Livro das cartas (qualquer raridade) = 5000 curingas de elite
O limite para curingas de elite é de 400.000.
Acima estão as conversões para curingas de elite e como ganhá-los!
ATUALIZAÇÃO DE 19 DE JUNHO
A evolução de cartas e os níveis de elite estão chegando com a próxima atualização. Os novos recursos ainda não estão em vigor!