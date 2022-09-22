COMO ASSISTIR À FINAL DA CRL
Olá, pessoal!
Estamos aqui para entregar o SEU ingresso para a final mundial da Clash Royale League!
O evento será sediado ao vivo no nosso portal especial, no qual você poderá acompanhar o evento, interagir e ganhar prêmios incríveis!
ACESSE O LINK 👉 event.clashroyale.com
Quanto mais interagir, mais recompensas você pode ganhar tanto nas transmissões de Clash Royale quanto nas de Clash of Clans!
Quais são os prêmios? Confira agora! 👇
Os dias e os horários do evento são:
IMPORTANTE
Para participar e ganhar recompensas, é preciso:
1) Fazer login com o seu Supercell ID [Saiba mais aqui]
2) Participar das transmissões ao vivo e interagir para ganhar pontos necessários para ganhar prêmios.
Conecte-se ao Supercell ID agora mesmo para aproveitar cada segundo!
Atenção!
Após receber uma recompensa, pode levar até 1 hora para que ela fique disponível no jogo para você.
LOCAIS PARA ASSISTIR
Organizamos alguns locais onde você pode acompanhar as transmissões da final mundial com outras pessoas.
Se estiver por perto, dê uma passadinha e divirta-se!
Confira todos os locais e os horários AQUI!
Boa sorte a todos os finalistas!
Não vemos a hora de assistir à final com você!
Nos vemos na arena!