Impondo Fair Play!
Fair Play e Clash Royale
Sabemos que a comunidade do Clash Royale se preocupa profundamente com o Fair Play. Naturalmente, é um tema crítico para nós aqui na Supercell também. Nosso objetivo é evitar comportamentos fraudulentos e perturbadores em nossos jogos.
Isso significa manter atualizados os Termos de Serviço (ToS) e a Política de Fair Play, e aplicá-los quando necessário.
O que nós fazemos?
Prevenimos proativamente os jogadores de usar software de terceiros no jogo
Monitorizamos compartilhamento de contas e pagamentos fraudulentos
Realizamos verificações regulares de Fair Play nas nossas Tabelas de Classificação
Verificamos as contas de jogadores que se qualificaram para torneios competitivos
Um foco principal para nós agora é reprimir o compartilhamento de contas e contas que usaram sites de terceiros para comprar Gemas de forma fraudulenta.
O que é o compartilhamento de conta?
Na sua forma mais simples, o compartilhamento de contas é dar sua conta a outra pessoa para que ela progrida para você / jogue com o seu nome.
Vender, comprar, compartilhar ou dar contas de jogos a outros jogadores é contra nossos Termos de Serviço.
O Compartilhamento de Contas é contra nossos Termos de Serviço e você pode ser banido.
A partir de agora, qualquer jogador que esteja “subindo” suas contas através do compartilhamento de contas será banido - às vezes até permanentemente.
Não podemos garantir a segurança de qualquer conta que tenha passado de um jogador para outro.
Nós nos reservamos o direito de banir qualquer conta que tenha sido transferida entre os jogadores.
Comprando Gemas fora do Clash Royale
Existem muitos sites de terceiros que oferecem moedas do jogo para o Clash Royale, mas NENHUM deles é seguro de usar. Ignore o que esses sites dizem, eles NÃO são patrocinados pela Supercell e frequentemente financiam (ou são custeados por) atividades ilegais.
Contas que são compartilhadas ou que compraram Gemas fraudulentamente enfrentarão penalidades como moeda revogada no jogo, suspensão temporária do jogo e fechamento permanente da conta do jogo.
Precisa de mais algumas informações?
Política de Fair Play da Supercell
Termos de Serviço da Supercell
Mais maneiras de permanecer seguro e jogar justo