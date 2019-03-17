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17/03/2019
Blog – Clash Royale

Impondo Fair Play!

Fair Play e Clash Royale

Sabemos que a comunidade do Clash Royale se preocupa profundamente com o Fair Play. Naturalmente, é um tema crítico para nós aqui na Supercell também. Nosso objetivo é evitar comportamentos fraudulentos e perturbadores em nossos jogos.

Isso significa manter atualizados os Termos de Serviço (ToS) e a Política de Fair Play, e aplicá-los quando necessário.

O que nós fazemos?

  • Prevenimos proativamente os jogadores de usar software de terceiros no jogo

  • Monitorizamos compartilhamento de contas e pagamentos fraudulentos

  • Realizamos verificações regulares de Fair Play nas nossas Tabelas de Classificação

  • Verificamos as contas de jogadores que se qualificaram para torneios competitivos

Um foco principal para nós agora é reprimir o compartilhamento de contas e contas que usaram sites de terceiros para comprar Gemas de forma fraudulenta.

O que é o compartilhamento de conta?

Na sua forma mais simples, o compartilhamento de contas é dar sua conta a outra pessoa para que ela progrida para você / jogue com o seu nome.

Vender, comprar, compartilhar ou dar contas de jogos a outros jogadores é contra nossos Termos de Serviço.

O Compartilhamento de Contas é contra nossos Termos de Serviço e você pode ser banido.

A partir de agora, qualquer jogador que esteja “subindo” suas contas através do compartilhamento de contas será banido - às vezes até permanentemente.

Não podemos garantir a segurança de qualquer conta que tenha passado de um jogador para outro.

Nós nos reservamos o direito de banir qualquer conta que tenha sido transferida entre os jogadores.

Comprando Gemas fora do Clash Royale

Existem muitos sites de terceiros que oferecem moedas do jogo para o Clash Royale, mas NENHUM deles é seguro de usar. Ignore o que esses sites dizem, eles NÃO são patrocinados pela Supercell e frequentemente financiam (ou são custeados por) atividades ilegais.

Contas que são compartilhadas ou que compraram Gemas fraudulentamente enfrentarão penalidades como moeda revogada no jogo, suspensão temporária do jogo e fechamento permanente da conta do jogo.

Precisa de mais algumas informações?

Política de Fair Play da Supercell
Termos de Serviço da Supercell
Mais maneiras de permanecer seguro e jogar justo