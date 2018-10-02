Fãs de todo o mundo estão convidados a subscrever-se e ver a Final Mundial ao vivo no Canal de YouTube de Clash Royale Esports. Se está interessado em ir ao evento, os ingressos estão disponíveis [aqui] por 1450 JPY (aproximadamente 50 R$) com uma taxa adicional de serviço, vai incluir mercadoria exclusiva e de edição limitada de Clash Royale.



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Nos vemos na Arena da Final Mundial,

Equipe de Clash Royale