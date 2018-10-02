Info Final Mundial CRL!
A Supercell traz a Clash Royale League Final Mundial ao Japão no dia 1 de Dezembro!
Os primeiros campeões da Clash Royale League serão coroados em frente de uma plateia ao vivo em Tokyo!
Fãs de todo o mundo estão convidados a subscrever-se e ver a Final Mundial ao vivo no Canal de YouTube de Clash Royale Esports. Se está interessado em ir ao evento, os ingressos estão disponíveis [aqui] por 1450 JPY (aproximadamente 50 R$) com uma taxa adicional de serviço, vai incluir mercadoria exclusiva e de edição limitada de Clash Royale.
Assistindo em movimento? Sem problema!
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Canal Youtube para transmissões em Inglês, Francês e Alemão
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Não se esqueça, dia 1 de Dezembro em youtube.com/clashroyalebrasil e veja a página oficial da Final Mundial aqui!
Nos vemos na Arena da Final Mundial,
Equipe de Clash Royale