Os segmentos são fragmentos de imagens usados para completar cenas no evento do álbum. Eles têm diferentes raridades, cada uma com a sua própria probabilidade de obtenção. Confira abaixo os detalhes sobre as probabilidades de obtenção de cada segmento.

Há dois tipos de segmentos:

Segmento aleatório: concede um segmento aleatório ou duplicata.

Segmento exclusivo: concede um segmento novo caso o álbum não esteja completo.

E as duplicatas?

Ao abrir um sorteio de segmento aleatório e receber um segmento que já possui, ele se torna uma duplicata. Cada duplicata contribui para a barra de progresso do segmento exclusivo, e o progresso concedido por cada duplicata depende da raridade dela:

Segmento Duplicatas Comum 3 Raro 4 Épico 5 Lendário 6

Quando a barra estiver cheia, você ganhará um segmento exclusivo na hora! O progresso adicional é mantido, então nada é desperdiçado!

E quando eu terminar o álbum?

Você pode continuar coletando segmentos depois de concluir o evento. Eles serão convertidos em recompensas bônus aleatórias!

PROBABILIDADES DOS SEGMENTOS DO ÁLBUM MIXTAPE DO LANÇADOR (MAIO 2026)

PROBABILIDADES DAS RARIDADES

Raridade Probabilidade Comum 84,4% Raro 9,8 % Épico 4 ,4% Lendário 1,3%

PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO DE SEGMENTOS EXCLUSIVOS POR CENA