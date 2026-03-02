DETALHES SOBRE AS PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO
Boas-vindas! Esta é a central de informações sobre as probabilidades de obtenção de itens no Clash Royale, onde você pode saber tudo sobre os segmentos, os baús da sorte, do rei lendário e do relâmpago, e as caixas de herói e de evolução.
Atenção! Os baús só concedem cartas já desbloqueadas e cartas liberadas no seu nível de arena ou em níveis inferiores.
Vamos lá!
Segmentos
Os segmentos são fragmentos de imagens usados para completar cenas no evento do álbum. Eles têm diferentes raridades, cada uma com a sua própria probabilidade de obtenção. Confira abaixo os detalhes sobre as probabilidades de obtenção de cada segmento.
Há dois tipos de segmentos:
Segmento aleatório: concede um segmento aleatório ou duplicata.
Segmento exclusivo: concede um segmento novo caso o álbum não esteja completo.
E as duplicatas?
Ao abrir um sorteio de segmento aleatório e receber um segmento que já possui, ele se torna uma duplicata. Cada duplicata contribui para a barra de progresso do segmento exclusivo, e o progresso concedido por cada duplicata depende da raridade dela:
|Segmento
|Duplicatas
|Comum
|3
|Raro
|4
|Épico
|5
|Lendário
|6
Quando a barra estiver cheia, você ganhará um segmento exclusivo na hora! O progresso adicional é mantido, então nada é desperdiçado!
E quando eu terminar o álbum?
Você pode continuar coletando segmentos depois de concluir o evento. Eles serão convertidos em recompensas bônus aleatórias!
PROBABILIDADES DOS SEGMENTOS DO ÁLBUM MIXTAPE DO LANÇADOR (MAIO 2026)
PROBABILIDADES DAS RARIDADES
|Raridade
|Probabilidade
|Comum
|84,4%
|Raro
|9,8 %
|Épico
|4 ,4%
|Lendário
|1,3%
PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO DE SEGMENTOS EXCLUSIVOS POR CENA
|Cena
|Segmento exclusivo
|Raridade do segmento
|Probabilidades dos segmentos por raridade
|Probabilidades dos segmentos no geral
|Descaso
|1-9
|Comum
|6,4%
|6,08%
|O rei
|10-17
|Comum
|3,2%
|3,04%
|18
|Raro
|51,5%
|2,03%
|Bons sonhos
|19-25
|Comum
|1,6%
|1,52%
|26
|Raro
|25,8%
|1,01%
|27
|Épico
|59,5%
|0,51%
|Chapa quente
|28-33
|Comum
|0,6%
|0,61%
|34
|Raro
|10,3%
|0,41%
|35
|Épico
|23,8%
|0,2%
|36
|Lendário
|62,5%
|0,1%
|Malícia da mamba
|37-41
|Comum
|0,3%
|0,3%
|42-43
|Raro
|5,2%
|0,2%
|44
|Épico
|11,9%
|0,1%
|45
|Lendário
|31,3%
|0,05%
|Súplica heroica
|46-49
|Comum
|0,1%
|0,06%
|50-51
|Raro
|1%
|0,04%
|52-53
|Épico
|2,4%
|0,02%
|54
|Lendário
|6,3%
|0,01%
BAÚS DA SORTE
Os baús da sorte têm uma quantidade determinada de giros e podem conceder cartas, ouro e itens de personalização, e alguns oferecem recompensas específicas ou giros a mais:
Baús da sorte mágicos: cartas, ouro, curingas, fragmentos de evolução e itens de personalização (4 giros).
Baús da sorte padrão: cartas e ouro (3 giros).
Baús da sorte sazonais: mudam com o tema da temporada! Saiba mais sobre os baús da sorte sazonais na seção abaixo de "Baús da sorte padrão".
Níveis dos baús
Alguns baús contêm recompensas de acordo com os seus níveis. Novos níveis são obtidos lutando na arena, e cada um concede recompensas melhores, deixando o seu progresso ainda mais gratificante! Você pode ver os seus níveis na janela de recompensas de batalhas diárias. Confira os baús que concedem recompensas por nível:
Baús da sorte mágicos
Baús da sorte padrão
BAÚS DA SORTE MÁGICOS
Há cinco raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a cinco estrelas ⭐⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:
Probabilidades das raridades por tipo de baú da sorte mágico
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Baú da sorte de 1 estrela
|31,64%
|43,04%
|20,25%
|4,06%
|1,01%
|Baú da sorte de 2 estrelas
|33,36%
|45,59%
|19,71%
|1,34%
|Baú da sorte de 3 estrelas
|40,96%
|56,97%
|2,07%
|Baú da sorte de 4 estrelas
|96%
|4%
|Baú da sorte de 5 estrelas
|100%
Chances de recompensas por raridade final (baús nível 13 e superiores)
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Ouro
|50%
|38,46%
|28,85%
|Cartas comuns
|25,89%
|20,11%
|18,75%
|16,44%
|16,02%
|Cartas raras
|24,11%
|18,72%
|17,46%
|15,30%
|14,91%
|Cartas épicas
|18,86%
|17,59%
|15,42%
|15,02%
|Cartas lendárias
|10,41%
|9,12%
|8,89%
|Cartas de campeão
|3,10%
|2,72%
|2,65%
|Curingas comuns
|8%
|9%
|Curingas raros
|7,50%
|8%
|Curingas épicos
|7%
|6,50%
|Curingas lendários
|6,50%
|5,50%
|Curingas de campeão
|6,50%
|4%
|Bandeiras
|3,85%
|Emotes
|3,85%
|Fragmentos de evolução
|5,50%
|Evolução completa
|9,50%
Nível do baú por arena
|Arena
|Nível do baú
|Arena 1
|Nível 1
|Arena 2
|Nível 2
|Arena 3
|Nível 3
|Arena 4
|Nível 4
|Arena 5
|Nível 5
|Arena 6
|Nível 6
|Arena 7
|Nível 7
|Arena 8
|Nível 8
|Arenas 9 a 10
|Nível 9
|Arenas 11 a 12
|Nível 10
|Arenas 13 a 15
|Nível 11
|Arenas 16 a 18
|Nível 12
|Arenas 19 a 21
|Nível 13
|Arenas 22 a 24
|Nível 14
|Arenas 25 a 27
|Nível 15
|Arenas de nível 28 e superiores
|Nível 16
Requisitos de arena por tipo de recompensa
|Arena mínima
|Recompensas disponíveis
|Arena 1
|OuroCartas comunsCartas raras
|Arena 2
|Curingas comunsCuringas raros
|Arena 3
|Fragmentos de evolução
|Arena 4
|BandeirasEmotes
|Arena 6
|Cartas épicasCuringas épicos
|Arena 11
|Cartas lendáriasCuringas lendários
|Arena 16
|Cartas de campeãoCuringas de campeão
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Baú nível 1
|50
|2
|1
|Baú nível 2
|75
|2
|1
|Baú nível 3
|100
|3
|1
|Baú nível 4
|125
|4
|1
|Baú nível 5
|150
|5
|1
|Baú nível 6
|200
|6
|1
|Baú nível 7
|250
|8
|2
|Baú nível 8
|325
|10
|2
|Baú nível 9
|400
|13
|3
|Baú nível 10
|500
|16
|3
|Baú nível 11
|600
|19
|4
|Baú nível 12
|700
|22
|4
|Baú nível 13
|800
|25
|5
|Baú nível 14
|900
|28
|6
|Baú nível 15
|1.000
|31
|6
|Baú nível 16
|1.100
|34
|7
|2 estrelas
|Ouro
|Bandeiras
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Baú nível 1
|200
|6
|2
|Baú nível 2
|300
|9
|2
|Baú nível 3
|400
|12
|2
|Baú nível 4
|500
|1
|16
|3
|Baú nível 5
|600
|1
|19
|4
|Baú nível 6
|800
|1
|25
|5
|1
|Baú nível 7
|1.000
|1
|31
|6
|1
|Baú nível 8
|1.300
|1
|40
|8
|1
|Baú nível 9
|1.600
|1
|50
|10
|1
|Baú nível 10
|2.000
|1
|62
|12
|2
|Baú nível 11
|2.400
|1
|75
|15
|2
|Baú nível 12
|2.800
|1
|88
|18
|2
|Baú nível 13
|3.200
|1
|100
|20
|3
|Baú nível 14
|3.600
|1
|112
|23
|3
|Baú nível 15
|4.000
|1
|125
|25
|3
|Baú nível 16
|4.400
|1
|138
|28
|3
|3 estrelas
|Ouro
|Emotes
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Baú nível 1
|800
|25
|5
|Baú nível 2
|1.200
|38
|8
|Baú nível 3
|1.600
|50
|10
|Baú nível 4
|2.000
|1
|63
|13
|Baú nível 5
|2.400
|1
|75
|15
|Baú nível 6
|3.200
|1
|100
|20
|2
|Baú nível 7
|4.000
|1
|125
|25
|3
|Baú nível 8
|5.200
|1
|163
|33
|4
|Baú nível 9
|6.400
|1
|200
|40
|5
|Baú nível 10
|8.000
|1
|250
|50
|6
|1
|Baú nível 11
|9.600
|1
|300
|60
|8
|1
|Baú nível 12
|11.200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Baú nível 13
|12.800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Baú nível 14
|14.400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Baú nível 15
|16.000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Baú nível 16
|17.600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 estrelas
|Curingas comuns
|Curingas raros
|Curingas épicos
|Curingas lendários
|Curingas de campeão
|Fragmentos de evolução
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Baú nível 1
|100
|20
|Baú nível 2
|50
|10
|150
|30
|Baú nível 3
|67
|13
|2
|200
|40
|Baú nível 4
|83
|17
|2
|250
|50
|Baú nível 5
|100
|20
|2
|300
|60
|Baú nível 6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Baú nível 7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Baú nível 8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Baú nível 9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Baú nível 10
|335
|67
|8
|1
|2
|1.000
|200
|25
|3
|Baú nível 11
|400
|80
|10
|1
|2
|1.200
|240
|30
|3
|Baú nível 12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1.400
|280
|35
|4
|3
|Baú nível 13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1.600
|320
|40
|4
|3
|Baú nível 14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1.800
|360
|45
|5
|4
|Baú nível 15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2.000
|400
|50
|5
|4
|Baú nível 16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2.200
|440
|55
|6
|4
|5 estrelas
|Curingas comuns
|Curingas raros
|Curingas épicos
|Curingas lendários
|Curingas de campeão
|Fragmentos de evolução
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Baú nível 1
|300
|60
|Baú nível 2
|150
|30
|450
|90
|Baú nível 3
|200
|40
|6
|600
|120
|Baú nível 4
|250
|50
|6
|750
|150
|Baú nível 5
|300
|60
|6
|900
|180
|Baú nível 6
|400
|80
|10
|6
|1.200
|240
|30
|Baú nível 7
|500
|100
|13
|6
|1.500
|300
|38
|Baú nível 8
|650
|130
|16
|6
|1.950
|390
|48
|Baú nível 9
|800
|160
|20
|6
|2.400
|480
|60
|Baú nível 10
|1.000
|200
|25
|3
|6
|3.000
|600
|75
|8
|Baú nível 11
|1.200
|300
|30
|4
|6
|3.600
|720
|90
|10
|Baú nível 12
|1.500
|400
|50
|6
|3
|6
|4.200
|840
|105
|11
|8
|Baú nível 13
|2.500
|550
|70
|9
|5
|6
|4.800
|960
|120
|13
|10
|Baú nível 14
|3.500
|750
|100
|12
|8
|6
|5.400
|1.080
|135
|14
|11
|Baú nível 15
|5.500
|1.000
|130
|14
|11
|6
|6.000
|1.200
|150
|16
|12
|Baú nível 16
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
|6
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
Emotes e bandeiras disponíveis
BAÚS DA SORTE PADRÃO
Há quatro raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a quatro estrelas ⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:
Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte padrão
|Raridade inicial
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|Baú da sorte padrão de 1 estrela
|31,44%
|45,71%
|18,53%
|4,32%
Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte padrão (arenas de nível 1 e superiores)
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|Ouro
|50%
|40%
|30%
|Cartas aleatórias
|50%
|60%
|70%
|100%
Exemplo: chances de ganhar recompensas com os baús da sorte padrão nível 13 ou superiores
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|Ouro
|50%
|40%
|30%
|Cartas comuns
|25,89%
|20,91%
|19,50%
|27,86%
|Cartas raras
|24,11%
|19,47%
|18,16%
|25,94%
|Cartas épicas
|19,62%
|18,29%
|26,13%
|Cartas lendárias
|10,83%
|15,47%
|Cartas de campeão
|3,23%
|4,61%
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Baú nível 1
|50
|2
|1
|Baú nível 2
|75
|2
|1
|Baú nível 3
|100
|3
|1
|Baú nível 4
|125
|4
|1
|Baú nível 5
|150
|5
|1
|Baú nível 6
|200
|6
|1
|Baú nível 7
|250
|8
|2
|Baú nível 8
|325
|10
|2
|Baú nível 9
|400
|13
|3
|Baú nível 10
|500
|16
|3
|Baú nível 11
|600
|19
|4
|Baú nível 12
|700
|22
|4
|Baú nível 13
|800
|25
|5
|Baú nível 14
|900
|28
|6
|Baú nível 15
|1.000
|31º
|6
|Baú nível 16
|1.100
|34
|7
|2 estrelas
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Baú nível 1
|200
|6
|2
|Baú nível 2
|300
|9
|2
|Baú nível 3
|400
|12
|2
|Baú nível 4
|500
|16
|3
|Baú nível 5
|600
|19
|4
|Baú nível 6
|800
|25
|5
|1
|Baú nível 7
|1.000
|31º
|6
|1
|Baú nível 8
|1.300
|40
|8
|1
|Baú nível 9
|1.600
|50
|10
|1
|Baú nível 10
|2.000
|62
|12
|2
|Baú nível 11
|2.400
|75
|15
|2
|Baú nível 12
|2.800
|88
|18
|2
|Baú nível 13
|3.200
|100
|20
|3
|Baú nível 14
|3.600
|112
|23
|3
|Baú nível 15
|4.000
|125
|25
|3
|Baú nível 16
|4.400
|138
|28
|3
|3 estrelas
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Baú nível 1
|800
|25
|5
|Baú nível 2
|1.200
|38
|8
|Baú nível 3
|1.600
|50
|10
|Baú nível 4
|2.000
|63
|13
|Baú nível 5
|2.400
|75
|15
|Baú nível 6
|3.200
|100
|20
|2
|Baú nível 7
|4.000
|125
|25
|3
|Baú nível 8
|5.200
|163
|33
|4
|Baú nível 9
|6.400
|200
|40
|5
|Baú nível 10
|8.000
|250
|50
|6
|1
|Baú nível 11
|9.600
|300
|60
|8
|1
|Baú nível 12
|11.200
|350
|70
|9
|1
|1
|Baú nível 13
|12.800
|400
|80
|10
|1
|1
|Baú nível 14
|14.400
|450
|90
|11
|1
|1
|Baú nível 15
|16.000
|500
|100
|13
|1
|1
|Baú nível 16
|17.600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 estrelas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Baú nível 1
|100
|20
|Baú nível 2
|150
|30
|Baú nível 3
|200
|40
|Baú nível 4
|250
|50
|Baú nível 5
|300
|60
|Baú nível 6
|400
|80
|10
|Baú nível 7
|500
|100
|13
|Baú nível 8
|650
|130
|16
|Baú nível 9
|800
|160
|20
|Baú nível 10
|1.000
|200
|25
|3
|Baú nível 11
|1.200
|240
|30
|3
|Baú nível 12
|1.400
|280
|35
|4
|3
|Baú nível 13
|1.600
|320
|40
|4
|3
|Baú nível 14
|1.800
|360
|45
|5
|4
|Baú nível 15
|2.000
|400
|50
|5
|4
|Baú nível 16
|2.200
|440
|55
|6
|4
BAÚS DA SORTE SAZONAIS
Os baús da sorte sazonais concedem recompensas temáticas de acordo com o evento ou a tropa.
Baú da sorte de aniversário
Você pode ganhar diversos itens de personalização, como recompensas comemorativas, nos baús da sorte de aniversário! Além disso, eles não têm níveis, então você tem a chance de receber qualquer uma das recompensas disponíveis em qualquer um deles.
Recompensas disponíveis
Ao abrir baús da sorte de aniversário, você pode ganhar recompensas dentre um conjunto de 230 itens de personalização:
|Tipo de recompensa
|Quantidade
|Probabilidade
|Emote
|43
|64,47%
|Bandeira de guerra (ilustração ou estampa)
|182
|30,47%
|Visual de torre
|5
|5,06%
Baú da sorte do amor inabalável
Você pode ganhar muitas recompensas marotas nos baús da sorte do amor inabalável!
Cartas e evoluções nos baús da sorte do amor inabalável
Você poderá encontrar fragmentos de evolução da P.E.K.K.A, uma evolução completa da P.E.K.K.A e as seguintes cartas:
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|Goblins
|Goblin com Dardo
|Príncipe das Trevas
|Máquina Goblin
|Goblinstein
|Gangue de Goblins
|Jaula de Goblin
|Barril de Goblins
|Megacavaleiro
|Pequeno Príncipe
|Goblins Lanceiros
|Cabana de Goblins
|Maldição Goblin
|Lava Hound
|Rei Esqueleto
|Servos
|Torre Inferno
|P.E.K.K.A
|Horda de Servos
|Megasservo
|Vácuo
Bandeiras e emotes nos baús da sorte do amor inabalável
Baú da sorte das chamas gélidas
Você pode ganhar muitas recompensas temáticas de fogo e gelo nos baús da sorte das chamas gélidas!
Cartas e evoluções nos baús da sorte das chamas gélidas
Você pode encontrar fragmentos de evolução do Mago, uma evolução completa do Mago e as seguintes cartas:
|Comum
|Raro
|Épico
|Lendário
|Campeão
|Arqueiras
|Bola de Fogo
|Bebê Dragão
|Mago de Gelo
|Rainha Arqueira
|Pirotécnica
|Fornalha
|Balão
|Lava Hound
|Bandida-líder
|Espírito de Fogo
|Golem de Gelo
|Carrinho de Canhão
|Fênix
|Pequeno Príncipe
|Espírito de Gelo
|Torre Inferno
|Gelo
|Bola de Neve
|Mago
|Destruidores de Muros
Bandeiras e emotes nos baús da sorte das chamas gélidas
Baú da sorte de biscoito
Você pode ganhar muitas recompensas festivas nos baús da sorte de biscoito!
Cartas e evoluções nos baús da sorte de biscoito
|Comum
|Raro
|Épico
|Lendário
|Campeão
|Evolução
|Morcegos
|Gigante
|Bebê Dragão
|Cemitério
|Rainha Arqueira
|Fragmentos de evolução do Cavaleiro
|Canhão
|Cabana de Goblins
|Barril de Goblins
|Dragão Infernal
|Goblinstein
|Evolução completa do Cavaleiro
|Pirotécnica
|Mini P.E.K.K.A
|Veneno
|Sparky
|Mineiro Bombado
|Cavaleiro
|Mosqueteira
|Exército de Esqueletos
|Encomenda Real
|Eletrocutadores
|Bruxa
Bandeiras e emotes nos baús da sorte de biscoito
PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO NOS BAÚS DA SORTE DO AMOR INABALÁVEL, DAS CHAMAS GÉLIDAS E DE BISCOITO
Probabilidade de melhoria de raridade
|Raridade inicial
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Baú da sorte sazonal de 1 estrela
|31,64%
|43,04%
|20,25%
|4,06%
|1,01%
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 1 a 10
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|52,63%
|28,57%
|32,26%
|37,04%
|37,04%
|Cartas raras
|47,37%
|25,71%
|29,03%
|33,33%
|33,33%
|Cartas épicas
|22,86%
|25,81%
|29,63%
|29,63%
|Bandeiras
|22,86%
|Emotes
|12,90%
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 11 e superiores
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|52,63%
|28,57%
|25,77%
|26,46%
|26,46%
|Cartas raras
|47,37%
|25,71%
|23,20%
|23,81%
|23,81%
|Cartas épicas
|22,86%
|20,62%
|21,16%
|21,16%
|Cartas lendárias
|10,82%
|11,11%
|11,11%
|Cartas de campeão
|9,28%
|9,52%
|9,52%
|Bandeiras
|22,86%
|Emotes
|10,31%
|Fragmento de evolução
|7,94%
|Evolução completa
|7,94%
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Arenas de nível 1 a 10
|13
|3
|Arenas de nível 11 a 19
|25
|5
|Arenas de nível 20 e superiores
|35
|7
|2 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Bandeira
|Arenas de nível 1 a 10
|50
|10
|1
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|100
|20
|3
|1
|Arenas de nível 20 e superiores
|140
|30
|3
|1
|3 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Cartas de campeão
|Emote
|Arenas de nível 1 a 10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Arenas de nível 20 e superiores
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Cartas de campeão
|Fragmentos de evolução
|Arenas de nível 1 a 10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Arenas de nível 11 a 19
|1.600
|320
|40
|4
|3
|1
|Arenas de nível 20 e superiores
|2.200
|440
|55
|6
|4
|2
|5 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Cartas de campeão
|Fragmentos de evolução (evolução completa)
|Arenas de nível 1 a 10
|2.400
|480
|60
|-
|-
|-
|Arenas de nível 11 a 19
|4.800
|960
|120
|13
|10
|6
|Arenas de nível 20 e superiores
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
|6
Baú da sorte da Ameaça Tripla
Você pode ganhar muitas recompensas relacionadas à Mosqueteira nos baús da sorte da ameaça tripla!
Cartas e evoluções nos baús da sorte da ameaça tripla
|Comum
|Raro
|Épico
|Lendário
|Campeão
|Flechas
|Aríete de Batalha
|Esqueleto Gigante
|Bandida
|Cavaleiro Dourado
|Bombardeiro
|Coletor de Elixir
|Caçador
|Arqueiro Mágico
|Pequeno Príncipe
|Gangue de Goblins
|Espírito Curador
|Espelho
|Fantasma Real
|Monge
|Bola de Neve
|Mosqueteira
|Fúria
|Zap
|Três Mosqueteiras
|Gigante das Runas
Bandeiras e emotes nos baús da sorte da ameaça tripla
PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO NOS BAÚS DA SORTE DA AMEAÇA TRIPLA
Probabilidade de melhoria de raridade
|Raridade inicial
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Baú da sorte da ameaça tripla de 1 estrela
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 1 a 10
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|100%
|57,14%
|44,44%
|39,06%
|28,78%
|Cartas raras
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|21,58%
|Cartas épicas
|22,22%
|12,50%
|14,39%
|Bandeiras
|25%
|28,20%
|Emotes
|7,05%
|Fragmento de evolução
|Evolução completa
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 11 a 19
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|15,15%
|Cartas raras
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|15,15%
|Cartas épicas
|22,22%
|15,63%
|15,15%
|Cartas lendárias
|4,69%
|6,82%
|Cartas de campeão
|4,55%
|Bandeiras
|25%
|30,30%
|Emotes
|7,58%
|Fragmento de evolução
|4,55%
|Evolução completa
|0,76%
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 20 e superiores
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|15,15%
|Cartas raras
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|15,15%
|Cartas épicas
|22,22%
|15,63%
|15,15%
|Cartas lendárias
|4,69%
|6,82%
|Cartas de campeão
|4,55%
|Bandeiras
|25%
|30,30%
|Emotes
|7,58%
|Fragmento de evolução
|4,55%
|Evolução completa
|0,76%
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Cartas comuns
|Arenas de nível 1 a 10
|30
|Arenas de nível 11 a 19
|75
|Arenas de nível 20 e superiores
|125
|2 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Arenas de nível 1 a 10
|60
|15
|Arenas de nível 11 a 19
|150
|50
|Arenas de nível 20 e superiores
|250
|60
|3 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Arenas de nível 1 a 10
|125
|35
|3
|Arenas de nível 11 a 19
|375
|100
|10
|Arenas de nível 20 e superiores
|500
|125
|12
|4 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Bandeira
|Arenas de nível 1 a 10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arenas de nível 20 e superiores
|1.000
|250
|25
|5
|1
|5 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Cartas de campeão
|Bandeira
|Emote
|Fragmento de evolução
|Fragmento de evolução (evolução completa)
|Arenas de nível 1 a 10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|1.500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Arenas de nível 20 e superiores
|2.000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
Baús da sorte assombrados e espectrais
Você pode ganhar muitas recompensas sinistras nos baús da sorte assombrados e espectrais!
Cartas nos dois baús
|Comum
|Épico
|Raro
|Lendário
|Campeão
|Flechas
|Torre de Bombas
|Guardas
|Cemitério
|Bandida-líder
|Bombardeiro
|Bola de Fogo
|Relâmpago
|Bruxa Sombria
|Goblinstein
|Servos
|Torre Inferno
|Veneno
|Fantasma Real
|Rei Esqueleto
|Esqueletos
|Mini P.E.K.K.A
|Exército de Esqueletos
|Dragões Esqueleto
|Lápide
|Bruxa
Fragmentos de evolução/Evoluções
|Baú da sorte assombrado
|Baú da sorte espectral
|Fragmento de evolução do Exército de Esqueletos
|Fragmento de evolução do Fantasma Real
|Evolução do Exército de Esqueletos
|Evolução do Fantasma Real
|Fragmento de evolução do Fantasma Real
|Evolução do Fantasma Real
Bandeiras e emotes nos dois baús
PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO NOS BAÚS DA SORTE ASSOMBRADOS E ESPECTRAIS
Probabilidades das raridades
|Raridade inicial
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Baú da sorte assombrado de 1 estrela
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
|Baú da sorte espectral de 1 estrela
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 1 a 10
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|100%
|57,14%
|44,44%
|39,06%
|28,78%
|Cartas raras
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|21,58%
|Cartas épicas
|22,22%
|12,50%
|14,39%
|Bandeiras
|25%
|28,20%
|Emotes
|7,05%
|Fragmento de evolução
|Evolução completa
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 11 a 19
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|14,39%
|Cartas raras
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|14,39%
|Cartas épicas
|22,22%
|15,63%
|14,39%
|Cartas lendárias
|4,69%
|6,47%
|Cartas de campeão
|4,32%
|Bandeiras
|25%
|28,78%
|Emotes
|7,19%
|Fragmento de evolução
|8,64%
|Evolução completa
|1,44%
Probabilidade de recompensas para arenas de nível 20 e superiores
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Cartas comuns
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|14,39%
|Cartas raras
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|14,39%
|Cartas épicas
|22,22%
|15,63%
|14,39%
|Cartas lendárias
|4,69%
|6,47%
|Cartas de campeão
|4,32%
|Bandeiras
|25%
|28,78%
|Emotes
|7,19%
|Fragmento de evolução
|8,64%
|Evolução completa
|1,44%
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Cartas comuns
|Arenas de nível 1 a 10
|30
|Arenas de nível 11 a 19
|75
|Arenas de nível 20 e superiores
|125
|2 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Arenas de nível 1 a 10
|60
|15
|Arenas de nível 11 a 19
|150
|50
|Arenas de nível 20 e superiores
|250
|60
|3 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Arenas de nível 1 a 10
|125
|35
|3
|Arenas de nível 11 a 19
|375
|100
|10
|Arenas de nível 20 e superiores
|500
|125
|12
|4 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Bandeira
|Arenas de nível 1 a 10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arenas de nível 20 e superiores
|1.000
|250
|25
|5
|1
|5 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Cartas de campeão
|Bandeira
|Emote
|Fragmento de evolução
|Fragmento de evolução (evolução completa)
|Arenas de nível 1 a 10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|1.500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arenas de nível 20 e superiores
|2.000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
CAIXAS DE HERÓI E DE EVOLUÇÃO
As caixas de evolução contêm apenas fragmentos de evolução e são obtidas em eventos. Se você receber um fragmento de uma evolução que já tem ou em maior quantidade do que o necessário para liberá-la, receberá cartas da mesma tropa no lugar.
Já as caixas de herói contêm apenas fragmentos de herói e são obtidas em eventos e na categoria livre do Pass Royale. Se você receber um herói que já tem, ele será substituído por cartas da tropa correspondente e 20 fragmentos de herói.
Essas caixas funcionam de maneira parecida aos baús da sorte, com três toques que dão a chance de melhorá-las. Cada toque dá a chance de melhorá-las e receber mais recompensas!
Probabilidades de obtenção nas caixas de evolução
|Raridade inicial
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Caixa de evolução de 3 estrelas
|49,30%
|45,60%
|5,10%
|Caixa de evolução de 4 estrelas
|79,20%
|20,80%
|Caixa de evolução de 5 estrelas
|100%
Quantidade de fragmentos de evolução concedidos
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|1
|2
|6
Probabilidades de obtenção nas caixas de herói
|Raridade inicial
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Caixa de herói de 2 estrelas
|34,30%
|52,10%
|12,60%
|1%
Quantidade de fragmentos de herói concedidos
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Fragmentos de herói
|5
|10
|40
|200
BAÚS DO RELÂMPAGO
Abra baús do relâmpago e use "raios" para substituir as cartas que você não quer. Elas serão substituídas por cartas da mesma raridade e na mesma quantidade. As cartas substitutas serão cartas já desbloqueadas, com igual probabilidade de escolha entre elas. Baús do relâmpago de arenas avançadas têm mais raios disponíveis para usar! A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá três cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.
|Arena
|Raios
|Total de cartas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Arena 1
|2
|80
|65
|13
|Arena 2
|2
|65
|69
|14
|Arena 3
|3
|95
|77
|16
|Arena 4
|3
|110
|89
|18
|Arena 5
|4
|115
|93
|19
|Arena 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Arena 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Arena 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Arena 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Arena 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Arena 28
|6
|330
|268
|55
|7
BAÚS DO REI LENDÁRIOS (ARENAS NÍVEL 11 E SUPERIORES)
Cada baú do rei lendário tem uma carta lendária garantida, além de um sistema exclusivo que permite que você escolha uma dentre duas cartas diferentes por vez. A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá sete cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.
|Arena
|Total de cartas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Chance de lendárias aleatórias
|Chance de campeões aleatórios
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|Arenas de nível 16 e superiores
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale