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2/03/2026
Blog – Clash Royale

DETALHES SOBRE AS PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO

Boas-vindas! Esta é a central de informações sobre as probabilidades de obtenção de itens no Clash Royale, onde você pode saber tudo sobre os segmentos, os baús da sorte, do rei lendário e do relâmpago, e as caixas de herói e de evolução.

Atenção! Os baús só concedem cartas já desbloqueadas e cartas liberadas no seu nível de arena ou em níveis inferiores.

Vamos lá!

Segmentos

Os segmentos são fragmentos de imagens usados para completar cenas no evento do álbum. Eles têm diferentes raridades, cada uma com a sua própria probabilidade de obtenção. Confira abaixo os detalhes sobre as probabilidades de obtenção de cada segmento.

Há dois tipos de segmentos:

  • Segmento aleatório: concede um segmento aleatório ou duplicata.

  • Segmento exclusivo: concede um segmento novo caso o álbum não esteja completo.

E as duplicatas?
Ao abrir um sorteio de segmento aleatório e receber um segmento que já possui, ele se torna uma duplicata. Cada duplicata contribui para a barra de progresso do segmento exclusivo, e o progresso concedido por cada duplicata depende da raridade dela:

SegmentoDuplicatas
Comum3
Raro4
Épico5
Lendário6

Quando a barra estiver cheia, você ganhará um segmento exclusivo na hora! O progresso adicional é mantido, então nada é desperdiçado!

E quando eu terminar o álbum?
Você pode continuar coletando segmentos depois de concluir o evento. Eles serão convertidos em recompensas bônus aleatórias!

PROBABILIDADES DOS SEGMENTOS DO ÁLBUM MIXTAPE DO LANÇADOR (MAIO 2026)

PROBABILIDADES DAS RARIDADES

RaridadeProbabilidade
Comum84,4%
Raro9,8 %
Épico4 ,4%
Lendário1,3%

PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO DE SEGMENTOS EXCLUSIVOS POR CENA

CenaSegmento exclusivoRaridade do segmentoProbabilidades dos segmentos por raridadeProbabilidades dos segmentos no geral
Descaso1-9Comum6,4%6,08%
O rei10-17Comum3,2%3,04%
18Raro51,5%2,03%
Bons sonhos19-25Comum1,6%1,52%
26Raro25,8%1,01%
27Épico59,5%0,51%
Chapa quente28-33Comum0,6%0,61%
34Raro10,3%0,41%
35Épico23,8%0,2%
36Lendário62,5%0,1%
Malícia da mamba37-41Comum0,3%0,3%
42-43Raro5,2%0,2%
44Épico11,9%0,1%
45Lendário31,3%0,05%
Súplica heroica46-49Comum0,1%0,06%
50-51Raro1%0,04%
52-53Épico2,4%0,02%
54Lendário6,3%0,01%

BAÚS DA SORTE

Os baús da sorte têm uma quantidade determinada de giros e podem conceder cartas, ouro e itens de personalização, e alguns oferecem recompensas específicas ou giros a mais:

  • Baús da sorte mágicos: cartas, ouro, curingas, fragmentos de evolução e itens de personalização (4 giros).

  • Baús da sorte padrão: cartas e ouro (3 giros).

  • Baús da sorte sazonais: mudam com o tema da temporada! Saiba mais sobre os baús da sorte sazonais na seção abaixo de "Baús da sorte padrão".

Níveis dos baús

Alguns baús contêm recompensas de acordo com os seus níveis. Novos níveis são obtidos lutando na arena, e cada um concede recompensas melhores, deixando o seu progresso ainda mais gratificante! Você pode ver os seus níveis na janela de recompensas de batalhas diárias. Confira os baús que concedem recompensas por nível:

  • Baús da sorte mágicos

  • Baús da sorte padrão

BAÚS DA SORTE MÁGICOS

Há cinco raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a cinco estrelas ⭐⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:

Probabilidades das raridades por tipo de baú da sorte mágico

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Baú da sorte de 1 estrela31,64%43,04%20,25%4,06%1,01%
Baú da sorte de 2 estrelas33,36%45,59%19,71%1,34%
Baú da sorte de 3 estrelas40,96%56,97%2,07%
Baú da sorte de 4 estrelas96%4%
Baú da sorte de 5 estrelas100%

Chances de recompensas por raridade final (baús nível 13 e superiores)

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Ouro50%38,46%28,85%
Cartas comuns25,89%20,11%18,75%16,44%16,02%
Cartas raras24,11%18,72%17,46%15,30%14,91%
Cartas épicas18,86%17,59%15,42%15,02%
Cartas lendárias10,41%9,12%8,89%
Cartas de campeão3,10%2,72%2,65%
Curingas comuns8%9%
Curingas raros7,50%8%
Curingas épicos7%6,50%
Curingas lendários6,50%5,50%
Curingas de campeão6,50%4%
Bandeiras3,85%
Emotes3,85%
Fragmentos de evolução5,50%
Evolução completa9,50%

Nível do baú por arena

ArenaNível do baú
Arena 1Nível 1
Arena 2Nível 2
Arena 3Nível 3
Arena 4Nível 4
Arena 5Nível 5
Arena 6Nível 6
Arena 7Nível 7
Arena 8Nível 8
Arenas 9 a 10Nível 9
Arenas 11 a 12Nível 10
Arenas 13 a 15Nível 11
Arenas 16 a 18Nível 12
Arenas 19 a 21Nível 13
Arenas 22 a 24Nível 14
Arenas 25 a 27Nível 15
Arenas de nível 28 e superioresNível 16

Requisitos de arena por tipo de recompensa

Arena mínimaRecompensas disponíveis
Arena 1OuroCartas comunsCartas raras
Arena 2Curingas comunsCuringas raros
Arena 3Fragmentos de evolução
Arena 4BandeirasEmotes
Arena 6Cartas épicasCuringas épicos
Arena 11Cartas lendáriasCuringas lendários
Arena 16Cartas de campeãoCuringas de campeão

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatórias
Baú nível 15021
Baú nível 27521
Baú nível 310031
Baú nível 412541
Baú nível 515051
Baú nível 620061
Baú nível 725082
Baú nível 8325102
Baú nível 9400133
Baú nível 10500163
Baú nível 11600194
Baú nível 12700224
Baú nível 13800255
Baú nível 14900286
Baú nível 151.000316
Baú nível 161.100347
2 estrelasOuroBandeirasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatórias
Baú nível 120062
Baú nível 230092
Baú nível 3400122
Baú nível 45001163
Baú nível 56001194
Baú nível 680012551
Baú nível 71.00013161
Baú nível 81.30014081
Baú nível 91.600150101
Baú nível 102.000162122
Baú nível 112.400175152
Baú nível 122.800188182
Baú nível 133.2001100203
Baú nível 143.6001112233
Baú nível 154.0001125253
Baú nível 164.4001138283
3 estrelasOuroEmotesCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Baú nível 1800255
Baú nível 21.200388
Baú nível 31.6005010
Baú nível 42.00016313
Baú nível 52.40017515
Baú nível 63.2001100202
Baú nível 74.0001125253
Baú nível 85.2001163334
Baú nível 96.4001200405
Baú nível 108.00012505061
Baú nível 119.60013006081
Baú nível 1211.200135070911
Baú nível 1312.8001400801011
Baú nível 1414.4001450901111
Baú nível 1516.00015001001311
Baú nível 1617.60015501101421
4 estrelasCuringas comunsCuringas rarosCuringas épicosCuringas lendáriosCuringas de campeãoFragmentos de evoluçãoCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Baú nível 110020
Baú nível 2501015030
Baú nível 36713220040
Baú nível 48317225050
Baú nível 510020230060
Baú nível 613527324008010
Baú nível 7165334250010013
Baú nível 8215435265013016
Baú nível 9265537280016020
Baú nível 10335678121.000200253
Baú nível 114008010121.200240303
Baú nível 1246593121121.4002803543
Baú nível 13535107131121.6003204043
Baú nível 14600120152121.8003604554
Baú nível 15665133172122.0004005054
Baú nível 16735147182122.2004405564
5 estrelasCuringas comunsCuringas rarosCuringas épicosCuringas lendáriosCuringas de campeãoFragmentos de evoluçãoCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Baú nível 130060
Baú nível 21503045090
Baú nível 3200406600120
Baú nível 4250506750150
Baú nível 5300606900180
Baú nível 6400801061.20024030
Baú nível 75001001361.50030038
Baú nível 86501301661.95039048
Baú nível 98001602062.40048060
Baú nível 101.00020025363.000600758
Baú nível 111.20030030463.6007209010
Baú nível 121.500400506364.200840105118
Baú nível 132.500550709564.8009601201310
Baú nível 143.50075010012865.4001.0801351411
Baú nível 155.5001.000130141166.0001.2001501612
Baú nível 167.5001.400180201567.5001.4001802015

Emotes e bandeiras disponíveis

BAÚS DA SORTE PADRÃO

Há quatro raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a quatro estrelas ⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:

Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte padrão

Raridade inicial1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas
Baú da sorte padrão de 1 estrela31,44%45,71%18,53%4,32%

Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte padrão (arenas de nível 1 e superiores)

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas
Ouro50%40%30%
Cartas aleatórias50%60%70%100%

Exemplo: chances de ganhar recompensas com os baús da sorte padrão nível 13 ou superiores

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas
Ouro50%40%30%
Cartas comuns25,89%20,91%19,50%27,86%
Cartas raras24,11%19,47%18,16%25,94%
Cartas épicas19,62%18,29%26,13%
Cartas lendárias10,83%15,47%
Cartas de campeão3,23%4,61%

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatórias
Baú nível 15021
Baú nível 27521
Baú nível 310031
Baú nível 412541
Baú nível 515051
Baú nível 620061
Baú nível 725082
Baú nível 8325102
Baú nível 9400133
Baú nível 10500163
Baú nível 11600194
Baú nível 12700224
Baú nível 13800255
Baú nível 14900286
Baú nível 151.00031º6
Baú nível 161.100347
2 estrelasOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatórias
Baú nível 120062
Baú nível 230092
Baú nível 3400122
Baú nível 4500163
Baú nível 5600194
Baú nível 68002551
Baú nível 71.00031º61
Baú nível 81.3004081
Baú nível 91.60050101
Baú nível 102.00062122
Baú nível 112.40075152
Baú nível 122.80088182
Baú nível 133.200100203
Baú nível 143.600112233
Baú nível 154.000125253
Baú nível 164.400138283
3 estrelasOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Baú nível 1800255
Baú nível 21.200388
Baú nível 31.6005010
Baú nível 42.0006313
Baú nível 52.4007515
Baú nível 63.200100202
Baú nível 74.000125253
Baú nível 85.200163334
Baú nível 96.400200405
Baú nível 108.0002505061
Baú nível 119.6003006081
Baú nível 1211.20035070911
Baú nível 1312.800400801011
Baú nível 1414.400450901111
Baú nível 1516.0005001001311
Baú nível 1617.6005501101421
4 estrelasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Baú nível 110020
Baú nível 215030
Baú nível 320040
Baú nível 425050
Baú nível 530060
Baú nível 64008010
Baú nível 750010013
Baú nível 865013016
Baú nível 980016020
Baú nível 101.000200253
Baú nível 111.200240303
Baú nível 121.4002803543
Baú nível 131.6003204043
Baú nível 141.8003604554
Baú nível 152.0004005054
Baú nível 162.2004405564

BAÚS DA SORTE SAZONAIS

Os baús da sorte sazonais concedem recompensas temáticas de acordo com o evento ou a tropa.

Baú da sorte de aniversário

Você pode ganhar diversos itens de personalização, como recompensas comemorativas, nos baús da sorte de aniversário! Além disso, eles não têm níveis, então você tem a chance de receber qualquer uma das recompensas disponíveis em qualquer um deles.

Recompensas disponíveis

Ao abrir baús da sorte de aniversário, você pode ganhar recompensas dentre um conjunto de 230 itens de personalização:

Tipo de recompensaQuantidadeProbabilidade
Emote4364,47%
Bandeira de guerra (ilustração ou estampa)18230,47%
Visual de torre55,06%

Baú da sorte do amor inabalável

Você pode ganhar muitas recompensas marotas nos baús da sorte do amor inabalável!

Cartas e evoluções nos baús da sorte do amor inabalável

Você poderá encontrar fragmentos de evolução da P.E.K.K.A, uma evolução completa da P.E.K.K.A e as seguintes cartas:

ComumRaraÉpicaLendáriaCampeão
GoblinsGoblin com DardoPríncipe das TrevasMáquina GoblinGoblinstein
Gangue de GoblinsJaula de GoblinBarril de GoblinsMegacavaleiroPequeno Príncipe
Goblins LanceirosCabana de GoblinsMaldição GoblinLava HoundRei Esqueleto
ServosTorre InfernoP.E.K.K.A
Horda de ServosMegasservoVácuo

Bandeiras e emotes nos baús da sorte do amor inabalável

Baú da sorte das chamas gélidas

Você pode ganhar muitas recompensas temáticas de fogo e gelo nos baús da sorte das chamas gélidas!

Cartas e evoluções nos baús da sorte das chamas gélidas

Você pode encontrar fragmentos de evolução do Mago, uma evolução completa do Mago e as seguintes cartas:

ComumRaroÉpicoLendárioCampeão
ArqueirasBola de FogoBebê DragãoMago de GeloRainha Arqueira
PirotécnicaFornalhaBalãoLava HoundBandida-líder
Espírito de FogoGolem de GeloCarrinho de CanhãoFênixPequeno Príncipe
Espírito de GeloTorre InfernoGelo
Bola de NeveMagoDestruidores de Muros

Bandeiras e emotes nos baús da sorte das chamas gélidas

Baú da sorte de biscoito

Você pode ganhar muitas recompensas festivas nos baús da sorte de biscoito!

Cartas e evoluções nos baús da sorte de biscoito

ComumRaroÉpicoLendárioCampeãoEvolução
MorcegosGiganteBebê DragãoCemitérioRainha ArqueiraFragmentos de evolução do Cavaleiro
CanhãoCabana de GoblinsBarril de GoblinsDragão InfernalGoblinsteinEvolução completa do Cavaleiro
PirotécnicaMini P.E.K.K.AVenenoSparkyMineiro Bombado
CavaleiroMosqueteiraExército de Esqueletos
Encomenda RealEletrocutadoresBruxa

Bandeiras e emotes nos baús da sorte de biscoito

PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO NOS BAÚS DA SORTE DO AMOR INABALÁVEL, DAS CHAMAS GÉLIDAS E DE BISCOITO

Probabilidade de melhoria de raridade

Raridade inicial1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Baú da sorte sazonal de 1 estrela31,64%43,04%20,25%4,06%1,01%

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 1 a 10

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns52,63%28,57%32,26%37,04%37,04%
Cartas raras47,37%25,71%29,03%33,33%33,33%
Cartas épicas22,86%25,81%29,63%29,63%
Bandeiras22,86%
Emotes12,90%

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 11 e superiores

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns52,63%28,57%25,77%26,46%26,46%
Cartas raras47,37%25,71%23,20%23,81%23,81%
Cartas épicas22,86%20,62%21,16%21,16%
Cartas lendárias10,82%11,11%11,11%
Cartas de campeão9,28%9,52%9,52%
Bandeiras22,86%
Emotes10,31%
Fragmento de evolução7,94%
Evolução completa7,94%

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaCartas comunsCartas raras
Arenas de nível 1 a 10133
Arenas de nível 11 a 19255
Arenas de nível 20 e superiores357
2 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasBandeira
Arenas de nível 1 a 10501011
Arenas de nível 11 a 191002031
Arenas de nível 20 e superiores1403031
3 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasCartas de campeãoEmote
Arenas de nível 1 a 10200405--1
Arenas de nível 11 a 194008010111
Arenas de nível 20 e superiores55011014211
4 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasCartas de campeãoFragmentos de evolução
Arenas de nível 1 a 1080016020---
Arenas de nível 11 a 191.60032040431
Arenas de nível 20 e superiores2.20044055642
5 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasCartas de campeãoFragmentos de evolução (evolução completa)
Arenas de nível 1 a 102.40048060---
Arenas de nível 11 a 194.80096012013106
Arenas de nível 20 e superiores7.5001.40018020156

Baú da sorte da Ameaça Tripla

Você pode ganhar muitas recompensas relacionadas à Mosqueteira nos baús da sorte da ameaça tripla!

Cartas e evoluções nos baús da sorte da ameaça tripla

ComumRaroÉpicoLendárioCampeão
FlechasAríete de BatalhaEsqueleto GiganteBandidaCavaleiro Dourado
BombardeiroColetor de ElixirCaçadorArqueiro MágicoPequeno Príncipe
Gangue de GoblinsEspírito CuradorEspelhoFantasma RealMonge
Bola de NeveMosqueteiraFúria
ZapTrês MosqueteirasGigante das Runas

Bandeiras e emotes nos baús da sorte da ameaça tripla

PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO NOS BAÚS DA SORTE DA AMEAÇA TRIPLA

Probabilidade de melhoria de raridade

Raridade inicial1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Baú da sorte da ameaça tripla de 1 estrela6,25%29,01%40,89%21,15%2,70%

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 1 a 10

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns100%57,14%44,44%39,06%28,78%
Cartas raras42,86%33,33%23,44%21,58%
Cartas épicas22,22%12,50%14,39%
Bandeiras25%28,20%
Emotes7,05%
Fragmento de evolução
Evolução completa

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 11 a 19

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns100%57,14%44,44%31,25%15,15%
Cartas raras42,86%33,33%23,44%15,15%
Cartas épicas22,22%15,63%15,15%
Cartas lendárias4,69%6,82%
Cartas de campeão4,55%
Bandeiras25%30,30%
Emotes7,58%
Fragmento de evolução4,55%
Evolução completa0,76%

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 20 e superiores

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns100%57,14%44,44%31,25%15,15%
Cartas raras42,86%33,33%23,44%15,15%
Cartas épicas22,22%15,63%15,15%
Cartas lendárias4,69%6,82%
Cartas de campeão4,55%
Bandeiras25%30,30%
Emotes7,58%
Fragmento de evolução4,55%
Evolução completa0,76%

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaCartas comuns
Arenas de nível 1 a 1030
Arenas de nível 11 a 1975
Arenas de nível 20 e superiores125
2 estrelasCartas comunsCartas raras
Arenas de nível 1 a 106015
Arenas de nível 11 a 1915050
Arenas de nível 20 e superiores25060
3 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicas
Arenas de nível 1 a 10125353
Arenas de nível 11 a 1937510010
Arenas de nível 20 e superiores50012512
4 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasBandeira
Arenas de nível 1 a 10250756-1
Arenas de nível 11 a 197502002031
Arenas de nível 20 e superiores1.0002502551
5 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasCartas de campeãoBandeiraEmoteFragmento de evoluçãoFragmento de evolução (evolução completa)
Arenas de nível 1 a 105001501211
Arenas de nível 11 a 191.50040040621116
Arenas de nível 20 e superiores2.000500501051116

Baús da sorte assombrados e espectrais

Você pode ganhar muitas recompensas sinistras nos baús da sorte assombrados e espectrais!

Cartas nos dois baús

ComumÉpicoRaroLendárioCampeão
FlechasTorre de BombasGuardasCemitérioBandida-líder
BombardeiroBola de FogoRelâmpagoBruxa SombriaGoblinstein
ServosTorre InfernoVenenoFantasma RealRei Esqueleto
EsqueletosMini P.E.K.K.AExército de Esqueletos
Dragões EsqueletoLápideBruxa

Fragmentos de evolução/Evoluções

Baú da sorte assombradoBaú da sorte espectral
Fragmento de evolução do Exército de EsqueletosFragmento de evolução do Fantasma Real
Evolução do Exército de EsqueletosEvolução do Fantasma Real
Fragmento de evolução do Fantasma Real
Evolução do Fantasma Real

Bandeiras e emotes nos dois baús

PROBABILIDADES DE OBTENÇÃO NOS BAÚS DA SORTE ASSOMBRADOS E ESPECTRAIS

Probabilidades das raridades

Raridade inicial1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Baú da sorte assombrado de 1 estrela6,25%29,01%40,89%21,15%2,70%
Baú da sorte espectral de 1 estrela6,25%29,01%40,89%21,15%2,70%

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 1 a 10

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns100%57,14%44,44%39,06%28,78%
Cartas raras42,86%33,33%23,44%21,58%
Cartas épicas22,22%12,50%14,39%
Bandeiras25%28,20%
Emotes7,05%
Fragmento de evolução
Evolução completa

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 11 a 19

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns100%57,14%44,44%31,25%14,39%
Cartas raras42,86%33,33%23,44%14,39%
Cartas épicas22,22%15,63%14,39%
Cartas lendárias4,69%6,47%
Cartas de campeão4,32%
Bandeiras25%28,78%
Emotes7,19%
Fragmento de evolução8,64%
Evolução completa1,44%

Probabilidade de recompensas para arenas de nível 20 e superiores

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Cartas comuns100%57,14%44,44%31,25%14,39%
Cartas raras42,86%33,33%23,44%14,39%
Cartas épicas22,22%15,63%14,39%
Cartas lendárias4,69%6,47%
Cartas de campeão4,32%
Bandeiras25%28,78%
Emotes7,19%
Fragmento de evolução8,64%
Evolução completa1,44%

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaCartas comuns
Arenas de nível 1 a 1030
Arenas de nível 11 a 1975
Arenas de nível 20 e superiores125
2 estrelasCartas comunsCartas raras
Arenas de nível 1 a 106015
Arenas de nível 11 a 1915050
Arenas de nível 20 e superiores25060
3 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicas
Arenas de nível 1 a 10125353
Arenas de nível 11 a 1937510010
Arenas de nível 20 e superiores50012512
4 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasBandeira
Arenas de nível 1 a 10250756-1
Arenas de nível 11 a 197502002031
Arenas de nível 20 e superiores1.0002502551
5 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasCartas de campeãoBandeiraEmoteFragmento de evoluçãoFragmento de evolução (evolução completa)
Arenas de nível 1 a 105001501211
Arenas de nível 11 a 191.50040040651116
Arenas de nível 20 e superiores2.000500501051116

CAIXAS DE HERÓI E DE EVOLUÇÃO

As caixas de evolução contêm apenas fragmentos de evolução e são obtidas em eventos. Se você receber um fragmento de uma evolução que já tem ou em maior quantidade do que o necessário para liberá-la, receberá cartas da mesma tropa no lugar.

Já as caixas de herói contêm apenas fragmentos de herói e são obtidas em eventos e na categoria livre do Pass Royale. Se você receber um herói que já tem, ele será substituído por cartas da tropa correspondente e 20 fragmentos de herói.

Essas caixas funcionam de maneira parecida aos baús da sorte, com três toques que dão a chance de melhorá-las. Cada toque dá a chance de melhorá-las e receber mais recompensas!

Probabilidades de obtenção nas caixas de evolução

Raridade inicial3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Caixa de evolução de 3 estrelas49,30%45,60%5,10%
Caixa de evolução de 4 estrelas79,20%20,80%
Caixa de evolução de 5 estrelas100%

Quantidade de fragmentos de evolução concedidos

3 estrelas4 estrelas5 estrelas
126

Probabilidades de obtenção nas caixas de herói

Raridade inicial2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Caixa de herói de 2 estrelas34,30%52,10%12,60%1%

Quantidade de fragmentos de herói concedidos

2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Fragmentos de herói51040200

BAÚS DO RELÂMPAGO

Abra baús do relâmpago e use "raios" para substituir as cartas que você não quer. Elas serão substituídas por cartas da mesma raridade e na mesma quantidade. As cartas substitutas serão cartas já desbloqueadas, com igual probabilidade de escolha entre elas. Baús do relâmpago de arenas avançadas têm mais raios disponíveis para usar! A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá três cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.

ArenaRaiosTotal de cartasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatórias
Arena 12806513
Arena 22656914
Arena 33957716
Arena 431108918
Arena 541159319
Arena 64130106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 115204166344
Arena 125220179374
Arena 136235191395
Arena 146250203425
Arena 156264215445
Arena 166269219455
Arena 176275223466
Arena 186280227476
Arena 196285231486
Arena 206289235486
Arena 216294239496
Arena 226300244506
Arena 236305248516
Arena 246310252526
Arena 256315256536
Arena 266320260536
Arena 276325264547
Arena 286330268557

BAÚS DO REI LENDÁRIOS (ARENAS NÍVEL 11 E SUPERIORES)

Cada baú do rei lendário tem uma carta lendária garantida, além de um sistema exclusivo que permite que você escolha uma dentre duas cartas diferentes por vez. A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá sete cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.

ArenaTotal de cartasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasChance de lendárias aleatóriasChance de campeões aleatórios
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Arenas de nível 16 e superiores3802797625100%100%

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale