Quaisquer jogadores que sejam encontrados a fazer "push" de suas contas através da partilha das mesmas, serão banidos - muitas das vezes permanentemente.

Quaisquer jogadores que sejam encontrado a fazer "push" de contas também terão todas as suas contas relacionadas banidas. Isso também se aplica a contas "limpas".

Não podes garantir a segurança de qualquer conta que tenha sido passada de um jogador para outro.

Nós reservamos o direito de banir qualquer conta que tenha sido transferida entre jogadores.