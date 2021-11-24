Jogo Limpo & Clash Royale
MANTENHA A SUA CONTA PROTEGIDA E JOGUE LIMPO
Com o Desafio da 20 vitórias chegando, queremos relembrar sobre a Política de Jogo Limpo & dos Termos de Serviço da Supercell.
O QUE FAZEMOS?
Pró-ativamente prevenimos jogadores de utilizar programas de terceiros dentro de jogo.
Monitorização de
PARTILHA DE CONTAS
e
PAGAMENTOS FRAUDULENTOS
.
Fazer análises regulares de Jogo Limpo nas nossos Rankings.
Analisar as contas dos jogadores que se qualificarem para os torneios competitivos.
O QUE É A PARTILHA DE CONTAS?
Na sua forma mais simples, a partilha de contas é dar a sua conta para outra pessoa jogar e "levelar" a mesma (push de troféus).
Vender, comprar, partilhar ou dar contas do jogo a outras jogadores vai contra os nossos Termos de Serviço.
Alguém que seja encontrado a partilhar suas contas verá a mesma a ser banida, e outras que esses jogadores possam ter acessado.
PARTILHA DE CONTAS LEVARÁ AO BANIMENTO DA MESMA
Quaisquer jogadores que sejam encontrados a fazer "push" de suas contas através da partilha das mesmas, serão banidos - muitas das vezes permanentemente.
Quaisquer jogadores que sejam encontrado a fazer "push" de contas também terão todas as suas contas relacionadas banidas. Isso também se aplica a contas "limpas".
Não podes garantir a segurança de qualquer conta que tenha sido passada de um jogador para outro.
Nós reservamos o direito de banir qualquer conta que tenha sido transferida entre jogadores.
COMPRAR GEMAS FORA DO JOGO
Existem vários websites de terceiros oferecendo gemas para o Clash Royale, mas NENHUM é seguro de usar. Ignore tudo o que os websites dizem, eles NÃO são patrocinados pela Supercell, e muitas das vezes financiam (ou são financiados) atividades ilegais.
Contas que são partilhadas ou tem Gemas compradas de forma fraudulenta irão sofrer as consequências, tais como remoção das Gemas, banimento temporário do jogo e/ou banimento permanente da conta.