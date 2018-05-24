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24/05/2018
Blog – Clash Royale

Jogue com segurança!

​Proteja seu jogo​

O Supercell ID é um novo serviço que protege seus jogos em diversos dispositivos. Veja como funciona!

Por onde começar?

Criar um Supercell ID é muito fácil. Acesse as configurações do jogo e selecione o Supercell ID. Leva só uns dois minutinhos, e você nem precisará de senha!

Assista ao tutorial!

Para saber mais, assista ao nosso tutorial que explica todos os primeiros passos!

Video

​Simples assim!

Acesse as configurações do jogo e crie o seu Supercell ID agora!

Nos vemos na Arena,
Equipe do Clash Royale