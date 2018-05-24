24/05/2018
Blog – Clash Royale
Jogue com segurança!
Proteja seu jogo
O Supercell ID é um novo serviço que protege seus jogos em diversos dispositivos. Veja como funciona!
Por onde começar?
Criar um Supercell ID é muito fácil. Acesse as configurações do jogo e selecione o Supercell ID. Leva só uns dois minutinhos, e você nem precisará de senha!
Assista ao tutorial!
Para saber mais, assista ao nosso tutorial que explica todos os primeiros passos!
Simples assim!
Acesse as configurações do jogo e crie o seu Supercell ID agora!
Nos vemos na Arena,
Equipe do Clash Royale