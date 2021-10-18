QUE COMECE O SLASH ROYALE!
O Rei enlouqueceu!
De 18 a 26 de Outubro, prepare-se para algo totalmente inédito na história de Clash Royale:
O SLASH ROYALE!
TUDO PELA METADE DO PREÇO!
Isso mesmo!
Nos próximos 9 dias, todas as cartas que você melhorar custarão metade do valor usual de Ouro!
O mesmo vale para todos os Níveis Estelares.
Chocrível!
A MAIOR CORRIDA DO OURO DE TODAS!
Precisa de ouro para melhorar suas cartas? Ótimo!
Prepare-se para a Mega Corrida do Ouro, na qual você poderá ganhar até 200.000 Unidades de Ouro dependendo no nível da sua arena!
OURO DIÁRIO GRÁTIS E MAIS!
E tem mais!
Presentes Diários aparecerão na loja durante o Slash Royale, onde poderá ganhar até 50.000 Unidades de Ouro!
Você também terá a chance de ganhar até 50.000 Unidades de Ouro no Desafio do Espelho (de 18 a 21 de Outubro) e 25.000 Unidades de Ouro nas recompensas grátis do Torneio Global do Elixir Triplo (de 22 a 26 de Outubro).
No total, você poderá ganhar mais de 300.000 Unidades de Ouro durante os 9 dias do SLASH ROYALE!
Loucura total!
FEIRA DO LIVRO
Pela primeira vez, os jogadores poderão adquirir Ofertas contendo vários Livros para poderem melhorar quantas cartas quiserem!
Porquê isso agora você se está perguntando?
Ninguém sabe... Ou sabe?
Equipe do Clash Royale