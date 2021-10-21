O Slash Royale está no ar e pode ajudar muito na sua busca por Ouro!

"Estou no Nível 13. Vou perder pontos de experiência se melhorar as cartas agora?"

De jeito nenhum!

Todos os pontos de experiência acumulados melhorando e doando cartas no Nível 13 do Rei voltarão para você!

Isso significa que é possível chegar ao Nível 14 assim que a atualização for para o ar.

Incrível, não é?