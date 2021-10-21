ALGO ESTÁ VINDO!
Depois de mais de 5 anos, 103 cartas e trilhões de batalhas, chegou o tão esperado momento.
O NÍVEL 14 CHEGA AO JOGO COM A PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO!
É HORA DE SUBIR DE NÍVEL!
O foco da equipe de Clash Royale para 2021 é a progressão do jogador, o que terá continuidade na próxima atualização.
Com a chegada do Nível 14, a saúde e o Dano das Torres do Rei e das Princesas serão maiores, além de ser possível melhorar ainda mais as cartas.
PROGRESSO MAIS RÁPIDO!
Também reduzimos os recursos necessários para melhorar o Rei e as Cartas entre os Níveis 11 e 13 para que os jogadores possam progredir mais rápido do que nunca.
SEM TEMPO A PERDER!
O Slash Royale está no ar e pode ajudar muito na sua busca por Ouro!
"Estou no Nível 13. Vou perder pontos de experiência se melhorar as cartas agora?"
De jeito nenhum!
Todos os pontos de experiência acumulados melhorando e doando cartas no Nível 13 do Rei voltarão para você!
Isso significa que é possível chegar ao Nível 14 assim que a atualização for para o ar.
Incrível, não é?
VAI TER MAIS ALGUMA NOVIDADE?
Claro que sim!
Além do Nível 14, mais novidades virão com a próxima atualização, mas somos forçados a manter segredo por enquanto.
Compartilharemos tudo com vocês assim que pudermos!
DESCUBRA O SEU NOVO NÍVEL DO REI!
Saiba quantos pontos de experiência você receberá quando a atualização chegar.
Use a calculadora de previsão do Nível do Rei da RoyaleAPI AQUI!
Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale