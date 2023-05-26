CUSTOS DE MELHORIA DO NÍVEL 15
Quanto ouro é preciso para chegar ao Nível 15?
Nadinha. Zero. Bulhufas. Patavina.
Você não vai gastar NADA DE OURO para chegar ao Nível 15!
Suas sugestões e comentários foram levados a sério. No Nível 14, maximizar o deck custava muito ouro.
O que é preciso para chegar até o Nível 15? Você só precisa de Curingas de Elite.
NÍVEL DE ELITE (Nível 15/Nível Máximo)
O Nível Máximo já era, mas o Nível de ELITE chegou!
Agora, Elite é o Nível mais alto que uma Carta pode atingir. Você pode até chamar de Nível Máximo, mas não soa tão bem, concorda?
Quando uma Carta chegar ao Nível 14, Cartas extras do mesmo tipo serão convertidas em Curingas de Elite, que podem ser usados em qualquer Carta de Nível 14 para acelerar o progresso.
Resumindo: Elite é o novo nome dado ao Nível Máximo.
QUAL É A PEGADINHA?
Com a chegada das Cartas de Elite, retiramos o fluxo excessivo de ouro das Cartas maximizadas (o ouro extra que você recebe quando encontra uma Carta repetida).
MAS...
OURO EXTRA PARA OS JOGADORES
Para compensar a perda mencionada anteriormente, aumentamos em mais de 3 vezes a quantidade de ouro disponível no jogo agora.
SLASH ROYALE VOLTOU!
50% de desconto no custo em ouro de TODAS as melhorias de Cartas!
Outro Slash Royale vem aí para você se preparar para os Níveis de Elite.
O Slash Royale será de 5 a 18 de junho.
MAIS INFORMAÇÕES
Não é fácil chegar aos Níveis de Elite. Como são os Níveis mais altos, provavelmente poucos jogadores conseguirão alcançá-los. É por isso que são de Elite!
Por isso, o Nível 14 continuará a ser o limite na Rota das Lendas por mais ou menos seis meses após o lançamento dos Níveis de Elite.
Os Níveis de Elite estarão disponíveis imediatamente nas Guerras de Clãs e no Caminho de Troféus.
Os modos da aba de eventos continuarão tendo o Nível 11 como limite.
NÍVEIS DE ELITE E EVOLUÇÃO DE CARTAS
A evolução de Cartas NÃO É EXCLUSIVIDADE dos Níveis de Elite. Não é preciso ter Níveis de Elite para usar a evolução de Cartas que vem aí.
Mais informações em breve...
O recurso acima está em desenvolvimento e pode mudar até a versão final.