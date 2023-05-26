Nadinha. Zero. Bulhufas. Patavina.

Você não vai gastar NADA DE OURO para chegar ao Nível 15!



Suas sugestões e comentários foram levados a sério. No Nível 14, maximizar o deck custava muito ouro.

O que é preciso para chegar até o Nível 15? Você só precisa de Curingas de Elite.

