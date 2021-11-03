Após a atualização, alguns jogadores receberam mais Pontos de Experiência e Pontos Estelares durante a migração do que deveriam. Isso fez com que alguns jogadores de nível inferior fossem promovidos diretamente ao nível 14 e/ou recebessem uma quantidade excessiva de Pontos Estelares.

Se você foi afetado, receberá uma mensagem no jogo para notificá-lo após a manutenção e removeremos qualquer progresso extra.

Quaisquer Pontos de Experiência ou Pontos Estelares extras serão removidos.

Se você foi promovido ao nível 14 incorretamente, iremos rebaixá-lo ao seu nível real.

Se você desbloqueou qualquer campeão, você vai ficar com eles, mas não poderá jogá-los até atingir o nível 14.

Todos os Níveis Estelares que você atualizou desde a atualização serão revertidos e você será reembolsado com a quantidade correta de Pontos Estelares.

NÃO removeremos quaisquer Pontos de Experiência ou Pontos Estelares que você ganhou desde a atualização, apenas o que demos a você em excesso após a migração no dia 27 de outubro.