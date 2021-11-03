Manutenção de Quinta-feira: 04/11
Faremos a manutenção amanhã, quinta-feira, dia 04/11, para fazer as seguintes alterações no jogo:
CORREÇÃO NO BUG DE MIGRAÇÃO
Após a atualização, alguns jogadores receberam mais Pontos de Experiência e Pontos Estelares durante a migração do que deveriam. Isso fez com que alguns jogadores de nível inferior fossem promovidos diretamente ao nível 14 e/ou recebessem uma quantidade excessiva de Pontos Estelares.
Se você foi afetado, receberá uma mensagem no jogo para notificá-lo após a manutenção e removeremos qualquer progresso extra.
Quaisquer Pontos de Experiência ou Pontos Estelares extras serão removidos.
Se você foi promovido ao nível 14 incorretamente, iremos rebaixá-lo ao seu nível real.
Se você desbloqueou qualquer campeão, você vai ficar com eles, mas não poderá jogá-los até atingir o nível 14.
Todos os Níveis Estelares que você atualizou desde a atualização serão revertidos e você será reembolsado com a quantidade correta de Pontos Estelares.
NÃO removeremos quaisquer Pontos de Experiência ou Pontos Estelares que você ganhou desde a atualização, apenas o que demos a você em excesso após a migração no dia 27 de outubro.
ALTERAÇÕES DE BALANCEAMENTO NOS CAMPEÕES
Rainha Arqueira
O tempo de espera para o uso da habilidade aumentou (11s 👉 15s)
Duração da habilidade reduzida (3,5s 👉 3s)
A Rainha Arqueira fez uma grande entrada na Arena, provando ser um pouco poderosa.
O aumento do tempo de espera diminuirá sua capacidade de usar sua habilidade com muita frequência durante uma batalha, enquanto a duração reduzida diminuirá seu dano e tornará sua defesa mais fácil.
Rei Esqueleto
Dano aumentado 👆 (+ 14%)
Dano de área aumentado 👆 (+ 30%)
Imune ao pushback (exceto do Tronco)
O Rei dos mortos-vivos tem ossos fracos e não consegue encontrar seu lugar na Arena agora.
Seu dano e dano de área aumentados permitirão que ele destrua os Goblins numa só pancada, tornando-o ainda mais eficaz contra múltiplas tropas e coletando almas mais rápido no processo.