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31/03/2023
Blog – Clash Royale

Megaestratégia na Rota das Lendas!

A próxima Temporada, Campo de Treinamento, começa na segunda-feira (3 de abril), e uma grande mudança está chegando com ela:

A Rota das Lendas será jogada exclusivamente usando o modo de jogo Megaestratégia durante toda a Temporada.

O que isso significa?

Todas as ligas (do Desafiante I ao Maior Campeão) usarão o modo Megaestratégia em vez das batalhas normais de 1x1.

Todos os níveis de Cartas e a potência da Torre serão limitados a 11, em todas as ligas.

O limite de Nível de Cartas significa que suas Cartas acima do Nível 11 serão jogadas no Nível 11, enquanto suas cartas abaixo do Nível 11 manterão seu nível atual.

O número de degraus na Rota das Lendas será reduzido de 93 para 76.

Esta é a primeira vez que tentamos algo assim, pois nunca mudamos o Modo de Jogo principal que você pode jogar em Batalhas Ranqueadas.

Sabemos que isso é uma grande mudança, e adoraríamos ouvir você se tiver algum feedback.

Você pode nos contactar no Reddit ou em qualquer outra rede social e nos dizer o que você pensa sobre a nova mudança.

Vejo você na Arena Megaestratégica,

A Equipe do Clash Royale