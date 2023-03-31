Megaestratégia na Rota das Lendas!
A próxima Temporada, Campo de Treinamento, começa na segunda-feira (3 de abril), e uma grande mudança está chegando com ela:
A Rota das Lendas será jogada exclusivamente usando o modo de jogo Megaestratégia durante toda a Temporada.
O que isso significa?
Todas as ligas (do Desafiante I ao Maior Campeão) usarão o modo Megaestratégia em vez das batalhas normais de 1x1.
Todos os níveis de Cartas e a potência da Torre serão limitados a 11, em todas as ligas.
O limite de Nível de Cartas significa que suas Cartas acima do Nível 11 serão jogadas no Nível 11, enquanto suas cartas abaixo do Nível 11 manterão seu nível atual.
O número de degraus na Rota das Lendas será reduzido de 93 para 76.
Esta é a primeira vez que tentamos algo assim, pois nunca mudamos o Modo de Jogo principal que você pode jogar em Batalhas Ranqueadas.
Sabemos que isso é uma grande mudança, e adoraríamos ouvir você se tiver algum feedback.
Você pode nos contactar no Reddit ou em qualquer outra rede social e nos dizer o que você pensa sobre a nova mudança.
Vejo você na Arena Megaestratégica,
A Equipe do Clash Royale