8/11/2017
Blog – Clash Royale
Mercadoria Exclusiva para cada Bilhete!
As Finais Mundiais do Crown Championship de Clash Royale estão quase a chegar e está na altura de revelar a mercadoria exclusiva das Finais Mundiais!
Cada pessoa com bilhete para as Finais Mundiais vai receber uma bolsa de prendas que tem:
Edição limitada de figura Bárbaro Dourado
Bolsa de Mensageiro
Gorro reversível
(Mercadoria avaliada em $65 USD)
Venha e testemunhe os maiores jogadores de Clash Royale nas Finais Mundiais do Crown Championship a 3 de Dezembro, na Copper Box Arena (Londres, UK)
Bilhetes: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals
Vemo-nos na Arena das Finais Mundiais,
Equipe do Clash Royale