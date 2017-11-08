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8/11/2017
Blog – Clash Royale

Mercadoria Exclusiva para cada Bilhete!

As Finais Mundiais do Crown Championship de Clash Royale estão quase a chegar e está na altura de revelar a mercadoria exclusiva das Finais Mundiais!

Cada pessoa com bilhete para as Finais Mundiais vai receber uma bolsa de prendas que tem:

  • Edição limitada de figura Bárbaro Dourado

  • Bolsa de Mensageiro

  • Gorro reversível

(Mercadoria avaliada em $65 USD)

Venha e testemunhe os maiores jogadores de Clash Royale nas Finais Mundiais do Crown Championship a 3 de Dezembro, na Copper Box Arena (Londres, UK)

Bilhetes: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals

Vemo-nos na Arena das Finais Mundiais,
Equipe do Clash Royale