Mudanças na Combinação!
Por muito tempo, dos maiores feedbacks que recebemos dos jogadores foi centrado em confrontos entre os níveis de rei. Enfrentar um jogador que está vários níveis acima de você durante o jogo, por exemplo.
Hoje estamos tratando disso numa pausa para manutenção!
O QUE ESTÁ MUDANDO?
Uma mudança global chegando ao matchmaking (combinação) solo.
Os jogadores agora serão combinados com jogadores que possuem um Nível de Rei +1 ou -1 para o seu próprio (junto com uma partida igual).
Por exemplo, o jogador de Nível de Rei 12 será combinado com Nível de Rei 11, 12 ou 13.
Nota: Esta regra não irá mudar qualquer regra atual de combinação baseada na contagem de troféus
MANTENDO O MATCHMAKING RÁPIDO
No entanto, para manter os tempos de combinação aceitáveis, esses parâmetros aumentarão em mais +1 / -1 a cada 5 segundos de tempo de pesquisa, até um máximo de +3 / -3 a 10 segundos.
Isso é para garantir que os jogadores não fiquem presos à procura de um jogo por longos períodos de tempo.
COMBINAÇÃO GUERRA DE CLÃS 2
A exceção à regra acima é na Guerra de Clãs 2, onde o tempo para aumentar a combinação do Nível do Rei será de 20 segundos em vez de 5 segundos. Isso se deve ao feedback sobre os confrontos atuais da Guerra de Clãs, que esperamos que isso resolva e dê mais tempo para encontrar um oponente com um Nível de Rei mais próximo do seu.
QUANDO IRÁ ACONTECER?
Essas mudanças entrarão em vigor em breve em uma manutenção na quinta-feira, 25 de fevereiro.
Estaremos monitorando essa mudança no matchmaking para ver se algum problema surge e faremos mudanças se notarmos quaisquer impactos negativos, então (aviso justo aqui) esta pode não ser uma mudança permanente se virmos problemas, como por exemplo jogadores a não conseguirem batalhar.