Mudança nas recompensas de domínio de cartas
Com a próxima atualização, faremos algumas mudanças na quantidade de gemas oferecidas como recompensa. Confira o que vem aí:
As recompensas de domínio de cartas receberão uma atualização:
Cartas clássicas: 150 -> 100 gemas
Cartas de campeão: 300 -> 100 gemas
+2.525 gemas serão transferidas das recompensas de domínio de cartas para o caminho de troféus.
Isso quer dizer que haverá menos gemas disponíveis no jogo de forma geral, mas também que mais gemas poderão ser obtidas jogando normalmente, e não apenas após longas sessões de jogo conquistando domínios. Nós acreditamos que essa mudança tornará as gemas mais acessíveis a uma parcela maior de jogadores.
Se você quiser coletar gemas dos domínios com os valores atuais, esta é sua última chance!
Quando a atualização for lançada no fim de junho, as recompensas de domínio serão ajustadas para os novos valores, e não será possível receber gemas de modo retroativo pelos níveis do caminho de troféus ou de domínios concluídos previamente.
Por enquanto, é só, mas fique de olho para não perder nenhuma novidade sobre a atualização!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale