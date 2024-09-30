MUDANÇAS NO PASS ROYALE
É o fim do passe dourado...
Enquanto nos preparamos para a temporada de outubro de Clash Royale, estamos fazendo mudanças incríveis no funcionamento do Pass Royale. Uma das novidades mais significativas é a remoção do passe dourado, que será substituído pelo novíssimo passe de diamante 💎 e um passe grátis reformulado. Confira a seguir tudo sobre a transição:
❓ Por que estamos removendo o passe dourado?
Estamos simplificando o Pass Royale com a remoção do passe dourado. A partir de agora, teremos uma opção premium: o passe de diamante, com recompensas e vantagens aprimoradas. Também melhoramos os prêmios e os benefícios do passe grátis para garantir uma boa experiência para todos.
📅 Datas importantes e o que vem por aí:
25 de setembro: o passe dourado não poderá mais ser comprado na Supercell Store.
2 de outubro: a nova atualização vai ao ar, mas a temporada de setembro e o passe continuam ativos por um breve período.
7 de outubro: o passe dourado não poderá mais ser adquirido no jogo. O novo passe de diamante será lançado oficialmente com o início da temporada de outubro. Você pode esperar uma variedade incrível de recompensas, incluindo itens de personalização, bandeiras de guerra, emotes exclusivos e ouro.
💎 Qual é o novo conteúdo do passe de diamante?
O passe de diamante oferece recompensas especiais, como:
Itens de personalização exclusivos como visuais de torre e emotes. 🎨
Baús de patamares mais altos como o baú curinga e o baú do rei lendário, oferecendo recompensas valiosas no jogo.
Os cubos da sorte foram adicionados ao passe, aumentando a sua chance de obter prêmios melhores.
🆓 Reformulação do passe grátis para todos os jogadores
O passe grátis foi aprimorado significativamente e agora concede recompensas em cada marco. Outras melhorias importantes:
Fragmento de evolução para ajudar na evolução das suas cartas.
Bandeira animada para dar mais estilo ao seu perfil.
Os cubos da sorte também foram adicionados ao passe grátis, com recompensas melhores conforme você avança na temporada.