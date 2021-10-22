Nível 14 do Rei Compensação de Cartas
O Nível 14 está chegando, e com ele, redução de custos em Ouro e Cartas!
Com os requisitos mudando, decidimos devolver aos jogadores cartas que já gastaram em melhorias passadas.
Veja os detalhes abaixo:
Essa mudança vai permitir você ter uma boa quantidade de progresso para subir para o novo Nível de Cartas, quando a atualização for liberada!
Por exemplo:
Se tiver uma Carta Lendária a Nível máximo (13), receberá diretamente 14 Cartas. Só precisará de mais 6 para ter as suficientes para subir para o Nível 14.
Se tiver uma Carta Comum a Nível 12, lhe serão creditadas 500 Cartas.
Essa compensação será válida quando a atualização chegar, ao mesmo tempo que a distribuição de experiência (mais informação sobre isso no artigo anterior).
Mal podemos esperar por compartilhar com vocês mais informação sobre a próxima atualização... muito em breve!
Equipe do Clash Royale