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22/10/2021
Blog – Clash Royale

Nível 14 do Rei Compensação de Cartas

O Nível 14 está chegando, e com ele, redução de custos em Ouro e Cartas!

Com os requisitos mudando, decidimos devolver aos jogadores cartas que já gastaram em melhorias passadas.

Veja os detalhes abaixo:

Essa mudança vai permitir você ter uma boa quantidade de progresso para subir para o novo Nível de Cartas, quando a atualização for liberada!

Por exemplo:

  • Se tiver uma Carta Lendária a Nível máximo (13), receberá diretamente 14 Cartas. Só precisará de mais 6 para ter as suficientes para subir para o Nível 14.

  • Se tiver uma Carta Comum a Nível 12, lhe serão creditadas 500 Cartas.

Essa compensação será válida quando a atualização chegar, ao mesmo tempo que a distribuição de experiência (mais informação sobre isso no artigo anterior).

Mal podemos esperar por compartilhar com vocês mais informação sobre a próxima atualização... muito em breve!


Equipe do Clash Royale