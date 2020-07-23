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23/07/2020
Blog – Clash Royale

Desafio das 20 vitórias da No Tilt!

Vai encarar?

Você consegue 20 vitórias sem perder 3 vezes?

Vença o desafio das 20 vitórias para ganhar UM MONTE de recompensas e para se classificar para o campeonato mundial da No Tilt, um torneio de Clash Royale com um total de mais de US$ 50 mil de prêmios!*

COMO JOGAR

O desafio das 20 vitórias da No Tilt começa esta semana!

  • Começo: 23 de julho às 8h (horário UTC)

  • Término: 26 de julho às 8h (horário UTC)

Confira a aba de eventos para entrar no desafio!

  • Todos os jogadores recebem

    três

    ingressos gratuitos.

  • Com 3 derrotas, você está

    fora

    .

  • Você pode

    entrar novamente

    no desafio por 10 gemas.

  • Jogadores com o

    Pass Royale

    têm entradas gratuitas ilimitadas para o desafio das 20 vitórias.

  • O progresso no desafio será

    zerado

    a cada nova entrada (zero vitórias e zero derrotas).


CAMPEONATO MUNDIAL DA NO TILT

Qualquer jogador que completar o desafio das 20 vitórias estará classificado para o campeonato mundial da No Tilt e poderá competir em várias etapas de grupo para determinar o MELHOR jogador de Clash Royale!

Depois que o desafio das 20 vitórias for completado e as verificações de jogo limpo forem finalizadas, entraremos em contato com os jogadores classificados por mensagens no Clash Royale com mais informações;

現在進行中！３つ目のクラロワリーグ2022の世界一決定戦への出場権をかけた、Masters Challenge By Bernard Chong Cup！

フェーズ3の熱い戦いの末、むぎ選手ぐりこ選手の日本人選手2名のファイナル進出が決定！💥

Masters Challengeラストの戦いに挑む16名の選手をチェックしてください👇