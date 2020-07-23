Desafio das 20 vitórias da No Tilt!
Vai encarar?
Você consegue 20 vitórias sem perder 3 vezes?
Vença o desafio das 20 vitórias para ganhar UM MONTE de recompensas e para se classificar para o campeonato mundial da No Tilt, um torneio de Clash Royale com um total de mais de US$ 50 mil de prêmios!*
COMO JOGAR
O desafio das 20 vitórias da No Tilt começa esta semana!
Começo: 23 de julho às 8h (horário UTC)
Término: 26 de julho às 8h (horário UTC)
Confira a aba de eventos para entrar no desafio!
Todos os jogadores recebem
três
ingressos gratuitos.
Com 3 derrotas, você está
fora
.
Você pode
entrar novamente
no desafio por 10 gemas.
Jogadores com o
Pass Royale
têm entradas gratuitas ilimitadas para o desafio das 20 vitórias.
O progresso no desafio será
zerado
a cada nova entrada (zero vitórias e zero derrotas).
CAMPEONATO MUNDIAL DA NO TILT
Qualquer jogador que completar o desafio das 20 vitórias estará classificado para o campeonato mundial da No Tilt e poderá competir em várias etapas de grupo para determinar o MELHOR jogador de Clash Royale!
Depois que o desafio das 20 vitórias for completado e as verificações de jogo limpo forem finalizadas, entraremos em contato com os jogadores classificados por mensagens no Clash Royale com mais informações;
現在進行中！３つ目のクラロワリーグ2022の世界一決定戦への出場権をかけた、Masters Challenge By Bernard Chong Cup！
フェーズ3の熱い戦いの末、むぎ選手とぐりこ選手の日本人選手2名のファイナル進出が決定！💥
Masters Challengeラストの戦いに挑む16名の選手をチェックしてください👇