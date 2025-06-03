Nova temporada: como evoluir seu dragão
Neste artigo, confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada:
Evolução do Dragão Infernal
Liga 2x2
Eventos de metas
Modos de jogo e desafios
NOVA EVOLUÇÃO:
DRAGÃO INFERNAL
Com o novo e melhorado Tormentanque 2.0™
O raio da evolução do Dragão Infernal permanece carregado mesmo quando não há nada para derreter. Mas não se engane: nem mesmo o tanque mais potente dura para sempre.
A LIGA 2X2 VOLTOU!
Junte-se a um amigo ou a um aliado aleatório para subir na classificação.
No jogo em duplas, é tudo questão de trabalho em equipe, habilidade e sorte. Será que seu aliado vai dar conta do desafio ou vai ficar na curtição esperando você fazer o trabalho puxado?
EVENTOS DE METAS
Além da liga 2x2, esta temporada inclui dois eventos de metas. Os eventos contam com recompensas valiosas, como três fragmentos de evolução do Lenhador, um livro das cartas épicas e personalizações!
Caça às Coroas 1
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + livro das cartas épicas
Caça às Coroas 2
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + três fragmentos de evolução do Lenhador
Os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Evolução Estratégica do Dragão Infernal: 2 a 9 de junho
Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!
⚔️ Desafio: 6 a 9 de junho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Caos Evolutivo: 9 a 16 de junho
Monte um deck com até quatro evoluções de cartas e domine a arena!
⚔️ Desafio: 13 a 16 de junho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Trio Mágico: 16 a 23 de junho
A magia está no ar com a entrada tão esperada dessa equipe maioral na arena!
⚔️ Desafio: 20 a 23 de junho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Confronto das 4 Cartas: 23 a 30 de junho
Você só tem quatro escolhas, então pense bem!
⚔️ Desafio: 27 a 30 de junho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Evolução Para Todos: 30 de junho a 7 de julho
Monte um deck com até oito evoluções de cartas e domine a arena!
⚔️ Desafio: 4 a 7 de julho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale