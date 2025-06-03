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3/06/2025
Blog – Clash Royale

Nova temporada: como evoluir seu dragão

Neste artigo, confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada:

  • Evolução do Dragão Infernal

  • Liga 2x2

  • Eventos de metas

  • Modos de jogo e desafios

NOVA EVOLUÇÃO:

DRAGÃO INFERNAL

Com o novo e melhorado Tormentanque 2.0™

O raio da evolução do Dragão Infernal permanece carregado mesmo quando não há nada para derreter. Mas não se engane: nem mesmo o tanque mais potente dura para sempre.

A LIGA 2X2 VOLTOU!

Junte-se a um amigo ou a um aliado aleatório para subir na classificação.

No jogo em duplas, é tudo questão de trabalho em equipe, habilidade e sorte. Será que seu aliado vai dar conta do desafio ou vai ficar na curtição esperando você fazer o trabalho puxado?

EVENTOS DE METAS

Além da liga 2x2, esta temporada inclui dois eventos de metas. Os eventos contam com recompensas valiosas, como três fragmentos de evolução do Lenhador, um livro das cartas épicas e personalizações!

Caça às Coroas 1

Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + livro das cartas épicas

Caça às Coroas 2

Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + três fragmentos de evolução do Lenhador

Os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução Estratégica do Dragão Infernal: 2 a 9 de junho

Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!

  • ⚔️ Desafio: 6 a 9 de junho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Caos Evolutivo: 9 a 16 de junho

Monte um deck com até quatro evoluções de cartas e domine a arena!

  • ⚔️ Desafio: 13 a 16 de junho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Trio Mágico: 16 a 23 de junho

A magia está no ar com a entrada tão esperada dessa equipe maioral na arena!

  • ⚔️ Desafio: 20 a 23 de junho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Confronto das 4 Cartas: 23 a 30 de junho

Você só tem quatro escolhas, então pense bem!

  • ⚔️ Desafio: 27 a 30 de junho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Evolução Para Todos: 30 de junho a 7 de julho

Monte um deck com até oito evoluções de cartas e domine a arena!

  • ⚔️ Desafio: 4 a 7 de julho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale