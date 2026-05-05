Nova temporada: Enterradas Enclausurantes
Nesta temporada, a corte do Rei se transformou na quadra do Lançador, com um novo aliado pronto para avançar e causar o máximo de dano à torre! Veja todas as informações:
Novos heróis: Príncipe das Trevas e Lançador
Evento do álbum
Modos de jogo e desafios
Megatorneio Global Estratégico
Liga da Morte Súbita
Caças às Coroas
Viagem de Clãs
NOVOS HERÓIS
Príncipe das Trevas Heroico
Habilidade: Descida Destrutiva
O que é melhor do que um ataque a cavalo? O ataque de um rinoceronte!
Assim como o seu domador, Rino já venceu muitas batalhas. Agora que ele e o Príncipe das Trevas se encontraram, juntos, poderão derrubar qualquer torre ou Esqueleto.
Curiosidade: o Príncipe das Trevas tentou fazer a investida sozinho. Foi uma jogada ousada com um resultado infeliz...
Lançador Heroico
Habilidade: Mão Santa
Com arremessos precisos e cestas de três pontos impecáveis, nasceu uma verdadeira lenda da arena.
Depois que o beisebol destruiu as arquibancadas e o futebol esmagou os Goblins, chegou a vez da quadra de basquete. Com a sua habilidade, o Lançador Heroico se posiciona com firmeza e acerta arremessos de três pontos por toda a arena. Lembre-se do alcance dele e faça com que cada arremesso conte!
O Lançador Heroico estará disponível GRATUITAMENTE no evento do álbum Mixtape do Lançador ou por 200 moedas de herói.
EVENTO DO ÁLBUM
Mixtape do Lançador
Com vocês, um novo evento do álbum, disponível a partir do nível do rei 8!
Nesta temporada, colecione segmentos para completar seis cenas inspiradas no novo amor do Lançador Heroico pela quadra. Cada cena concluída libera sua própria recompensa.
Há diferentes tipos e raridades de segmentos. Alguns pertencem a cenas específicas, e outros são mais difíceis de encontrar. Os segmentos podem ser comuns, raros, épicos e lendários.
Você pode ganhar segmentos como recompensas de batalhas diárias (até quatro por dia), em eventos ou na loja.
Se você receber um segmento repetido, ele será considerado uma duplicata! Você pode trocar seis duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.
Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.
|Segmento
|Duplicatas
|Comum
|3
|Raro
|4
|Épico
|5
|Lendário
|6
Ao concluir o evento Mixtape do Lançador, a recompensa final é liberada: o Lançador Heroico, junto com um visual de torre especial e um emote!
Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Estratégia Heroica: 4 a 11 de maio
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novíssimos Príncipe das Trevas Heroico e Lançador Heroico.
Roubo: 11 a 18 de maio
As torres são substituídas por um único cofre indefeso. Destrua os adversários para vencer!
Desafio: 15 a 18 de maio
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
TORNEIO GLOBAL
Megaestratégia: 5 a 10 de maio
Neste torneio global, você e o seu oponente se revezarão na escolha de cartas dentre um total de 36. Esse modo não possui tropas de torre, evoluções nem heróis, e o nível máximo é 11.
Também reduzimos o tempo de escolha das cartas de 15 para 10 segundos, então não dê bobeira!
Vença batalhas para desbloquear recompensas. Ao atingir 12 vitórias, começa o verdadeiro desafio: subir na classificação e provar que você é maioral.
Também há um emblema do torneio real em jogo, além de um emblema por alcançar o placar para os 10.000 melhores jogadores!
LIGA COMPETITIVA
Morte Súbita: 18 a 28 de maio
A Morte Súbita é para quem tem coração forte. Se uma torre cair, o jogo acaba.
Chegue ao topo da classificação da liga competitiva, onde cada coroa conta, e conquiste o seu lugar entre os melhores.
Ganhe o seu emblema da liga ao conseguir 15 vitórias e fique entre os 10.000 melhores para receber o emblema por alcançar o placar da Morte Súbita!
EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS
Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas e eventos repletos de recompensas:
Cartas do Lançador e Príncipe das Trevas
Caixa de evolução
Segmentos
Bandeiras
E muito mais!
VIAGEM DE CLÃS
Viaje com os membros do seu clã pelos mares do reino Royale para encontrar tesouros submersos e ganhar o emote do Príncipe das Trevas Heroico!
Você ainda não faz parte de um clã? Então entre já em um para não perder as nossas aventuras épicas! Acesse o Discord para encontrar o clã perfeito para você!
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale