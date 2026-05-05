Depois que o beisebol destruiu as arquibancadas e o futebol esmagou os Goblins, chegou a vez da quadra de basquete. Com a sua habilidade, o Lançador Heroico se posiciona com firmeza e acerta arremessos de três pontos por toda a arena. Lembre-se do alcance dele e faça com que cada arremesso conte!

O Lançador Heroico estará disponível GRATUITAMENTE no evento do álbum Mixtape do Lançador ou por 200 moedas de herói.

EVENTO DO ÁLBUM

Mixtape do Lançador

Com vocês, um novo evento do álbum, disponível a partir do nível do rei 8!

Nesta temporada, colecione segmentos para completar seis cenas inspiradas no novo amor do Lançador Heroico pela quadra. Cada cena concluída libera sua própria recompensa.

Há diferentes tipos e raridades de segmentos. Alguns pertencem a cenas específicas, e outros são mais difíceis de encontrar. Os segmentos podem ser comuns, raros, épicos e lendários.

Você pode ganhar segmentos como recompensas de batalhas diárias (até quatro por dia), em eventos ou na loja.

Se você receber um segmento repetido, ele será considerado uma duplicata! Você pode trocar seis duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.

Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.

Segmento Duplicatas Comum 3 Raro 4 Épico 5 Lendário 6

Ao concluir o evento Mixtape do Lançador, a recompensa final é liberada: o Lançador Heroico, junto com um visual de torre especial e um emote!

Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Estratégia Heroica: 4 a 11 de maio

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novíssimos Príncipe das Trevas Heroico e Lançador Heroico.

Roubo: 11 a 18 de maio

As torres são substituídas por um único cofre indefeso. Destrua os adversários para vencer!