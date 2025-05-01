Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
1/05/2025
Blog – Clash Royale

Nova temporada: Marcha dos Mortos-vivos

Os Esqueletos estão alvoroçados... e marchando direto para a arena!

Neste artigo, confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada:

  • Evolução da Bruxa

  • Marcha dos Mortos-vivos

  • Eventos de metas

  • Modos de jogo e desafios

NOVA EVOLUÇÃO: BRUXA

A Bruxa faz seu retorno das cinzas em grande estilo.

Com a evolução, ela fica mais poderosa a cada perda. Sempre que um Esqueleto gerado por você é derrotado, a Bruxa recupera a saúde.

MARCHA DOS MORTOS-VIVOS

A Marcha dos Mortos-vivos é um evento competitivo por tempo limitado em que você pode criar seu próprio deck a partir de uma seleção de cartas de mortos-vivos.

A Marcha dos Mortos-vivos acontecerá de 6 a 13 de maio. Ela estará disponível para jogadores a partir da arena 11.

EVENTOS DE METAS

A nova temporada inclui três eventos de metas e um evento especial da comunidade, a Chuva de Ossos. Os eventos contam com recompensas valiosas, como seis fragmentos de evolução do Bombardeiro, um livro das cartas raras e três fragmentos de evolução do Goblin com Dardo.

Cronograma dos eventos de metas

  • 5 a 13 de maio: Chuva de Ossos

  • 14 a 19 de maio

  • 20 a 25 de maio

  • 26 de maio a 1º de junho

As datas podem variar, então fique de olho nas atualizações!

O evento da comunidade Chuva de Ossos acontecerá de 5 a 13 de maio. Nele, cada Esqueleto derrotado por jogadores em todo o mundo contará para alcançar a meta compartilhada. Trabalhe em equipe para derrotar o máximo possível de Esqueletos e alcançar as metas, e todo mundo ganhará recompensas extras!

O evento da comunidade e os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.

Confira seu progresso de recompensas na tela inicial assim que os eventos começarem.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução Estratégica da Bruxa: 5 a 12 de maio

Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!

  • ⚔️ Desafio: 9 a 12 de maio

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Tumbas Reviradas: 12 a 19 de maio

Os mortos-vivos dominaram a arena!

  • ⚔️ Desafio: 16 a 19 de maio

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Sortilégio Caótico: 19 a 26 de maio

A Bruxa assume a sua forma suprema. Quem ousa enfrentá-la?

  • ⚔️ Desafio: 23 a 26 de maio

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Elixir Negro: 26 de maio a 2 de junho

O elixir negro está transbordando na arena. Com 3 derrotas, você está fora!

  • ⚔️ Desafio: 30 de maio a 2 de junho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale