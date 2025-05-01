Nova temporada: Marcha dos Mortos-vivos
Os Esqueletos estão alvoroçados... e marchando direto para a arena!
Neste artigo, confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada:
Evolução da Bruxa
Marcha dos Mortos-vivos
Eventos de metas
Modos de jogo e desafios
NOVA EVOLUÇÃO: BRUXA
A Bruxa faz seu retorno das cinzas em grande estilo.
Com a evolução, ela fica mais poderosa a cada perda. Sempre que um Esqueleto gerado por você é derrotado, a Bruxa recupera a saúde.
MARCHA DOS MORTOS-VIVOS
A Marcha dos Mortos-vivos é um evento competitivo por tempo limitado em que você pode criar seu próprio deck a partir de uma seleção de cartas de mortos-vivos.
A Marcha dos Mortos-vivos acontecerá de 6 a 13 de maio. Ela estará disponível para jogadores a partir da arena 11.
EVENTOS DE METAS
A nova temporada inclui três eventos de metas e um evento especial da comunidade, a Chuva de Ossos. Os eventos contam com recompensas valiosas, como seis fragmentos de evolução do Bombardeiro, um livro das cartas raras e três fragmentos de evolução do Goblin com Dardo.
Cronograma dos eventos de metas
5 a 13 de maio: Chuva de Ossos
14 a 19 de maio
20 a 25 de maio
26 de maio a 1º de junho
As datas podem variar, então fique de olho nas atualizações!
O evento da comunidade Chuva de Ossos acontecerá de 5 a 13 de maio. Nele, cada Esqueleto derrotado por jogadores em todo o mundo contará para alcançar a meta compartilhada. Trabalhe em equipe para derrotar o máximo possível de Esqueletos e alcançar as metas, e todo mundo ganhará recompensas extras!
O evento da comunidade e os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.
Confira seu progresso de recompensas na tela inicial assim que os eventos começarem.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Evolução Estratégica da Bruxa: 5 a 12 de maio
Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!
⚔️ Desafio: 9 a 12 de maio
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Tumbas Reviradas: 12 a 19 de maio
Os mortos-vivos dominaram a arena!
⚔️ Desafio: 16 a 19 de maio
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Sortilégio Caótico: 19 a 26 de maio
A Bruxa assume a sua forma suprema. Quem ousa enfrentá-la?
⚔️ Desafio: 23 a 26 de maio
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Elixir Negro: 26 de maio a 2 de junho
O elixir negro está transbordando na arena. Com 3 derrotas, você está fora!
⚔️ Desafio: 30 de maio a 2 de junho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale