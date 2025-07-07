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7/07/2025
Blog – Clash Royale

Nova temporada: Moda Imperial

Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:

  • Nova carta: Imperatriz Espiritual

  • Nova evolução: Barril de Esqueletos

  • Eventos de metas

  • Modos de jogo e desafios

Nova carta lendária

Imperatriz Espiritual

Duas cartas em uma!

Invoque a Imperatriz Espiritual: chame sua devastadora forma terrestre gastando 3 de elixir ou traga-a para o campo de batalha sobre um majestoso dragão espiritual em troca de 6 de elixir.

Nova evolução

Barril de Esqueletos

O dobro de barris... e o dobro de confusão!

Ao lançar seus barris, a evolução do Barril de Esqueletos causa dano e gera esqueletos. Quando sofre dano suficiente, lança um barril antes da hora.

Eventos de metas

Esta temporada contará com quatro eventos de metas. Cada evento oferecerá recompensas valiosas, como três fragmentos de evolução do Caçador, um livro das cartas comuns, personalizações e surpresas sensacionais! Fique de olho nas nossas redes sociais para saber mais sobre os eventos da temporada.

*Os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.

Modos de jogo e desafios

Evolução Estratégica do Barril de Esqueletos: 7 a 14 de julho

Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!

  • ⚔️ Desafio: 11 a 14 de julho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Imperatriz Espiritual: 14 a 21 de julho

Reine soberanamente na arena com a nova carta: Imperatriz Espiritual!

  • ⚔️ Desafio: 18 a 21 de julho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Morte súbita: 21 a 28 de julho

A batalha começa na morte súbita! O primeiro a conseguir uma coroa ganha!

  • ⚔️ Desafio: 25 a 28 de julho

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Foguete de Festa dos Goblins: 28 de julho a 4 de agosto

Mande tudo pelos ares com a carta especial Foguete de Festa dos Goblins neste modo por tempo limitado!

  • ⚔️ Desafio: 1 a 4 de agosto

  • 🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale