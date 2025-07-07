Nova temporada: Moda Imperial
Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:
Nova carta: Imperatriz Espiritual
Nova evolução: Barril de Esqueletos
Eventos de metas
Modos de jogo e desafios
Nova carta lendária
Imperatriz Espiritual
Duas cartas em uma!
Invoque a Imperatriz Espiritual: chame sua devastadora forma terrestre gastando 3 de elixir ou traga-a para o campo de batalha sobre um majestoso dragão espiritual em troca de 6 de elixir.
Nova evolução
Barril de Esqueletos
O dobro de barris... e o dobro de confusão!
Ao lançar seus barris, a evolução do Barril de Esqueletos causa dano e gera esqueletos. Quando sofre dano suficiente, lança um barril antes da hora.
Eventos de metas
Esta temporada contará com quatro eventos de metas. Cada evento oferecerá recompensas valiosas, como três fragmentos de evolução do Caçador, um livro das cartas comuns, personalizações e surpresas sensacionais! Fique de olho nas nossas redes sociais para saber mais sobre os eventos da temporada.
*Os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.
Modos de jogo e desafios
Evolução Estratégica do Barril de Esqueletos: 7 a 14 de julho
Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!
⚔️ Desafio: 11 a 14 de julho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Imperatriz Espiritual: 14 a 21 de julho
Reine soberanamente na arena com a nova carta: Imperatriz Espiritual!
⚔️ Desafio: 18 a 21 de julho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Morte súbita: 21 a 28 de julho
A batalha começa na morte súbita! O primeiro a conseguir uma coroa ganha!
⚔️ Desafio: 25 a 28 de julho
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Foguete de Festa dos Goblins: 28 de julho a 4 de agosto
Mande tudo pelos ares com a carta especial Foguete de Festa dos Goblins neste modo por tempo limitado!
⚔️ Desafio: 1 a 4 de agosto
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale