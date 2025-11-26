Os Porcos Reais alçam voo rumo à torre e se lançam ao chão quando chegam ao destino ou quando são atingidos, causando dano em área antes de continuarem a jornada a pé.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução Estratégica dos Porcos Reais: 3 a 10 de novembro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução dos Porcos Reais.