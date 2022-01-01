Com tantas novidades, vimos várias pessoas começarem suas jornadas em Clash Royale e também ficamos felizes ao ver jogadores retornando ao jogo!

O ano de 2021 também contou com uma Final incrível da Clash Royale League, com Mugi como o grande Campeão Mundial!



Nossa equipe está muito animada para o ano que vem, querendo deixar o jogo ainda melhor!

