O Ano de Royale
O PASSADO
Olá, pessoal!
O ano de 2021 terminou, mas marcou fortemente o Clash Royale!
Com as ideias e sugestões dos jogadores, tivemos atualizações incríveis que ajudaram a moldar o jogo para que ele fique cada vez melhor.
Algumas coisinhas que fizemos no ano passado:
Aumentamos o Caminho de Troféus
Adicionamos um Novo Nível
Reduzimos os Custos de Melhoria das Cartas
Adicionamos um montão de Ouro nas Recompensas
Desbloqueamos Pontos Estelares para todo mundo
Adicionamos vários novos tipos de Baús
Mudamos o funcionamento dos Desafios
Adicionamos os Itens Mágicos que ajudam os jogadores a progredir
Adicionamos a nova Raridade de Carta, o "Campeão"
Implementamos inúmeras melhorias que facilitam a vida aos jogadores
Com tantas novidades, vimos várias pessoas começarem suas jornadas em Clash Royale e também ficamos felizes ao ver jogadores retornando ao jogo!
O ano de 2021 também contou com uma Final incrível da Clash Royale League, com Mugi como o grande Campeão Mundial!
Nossa equipe está muito animada para o ano que vem, querendo deixar o jogo ainda melhor!
O PRESENTE
Nossa equipe analisou o ano de 2021 e ficou satisfeita com a direção em que o jogo está caminhando.
Estamos focados, coletando sugestões da comunidade, pensando sobre o futuro do Clash Royale e ansiosos para ver como os jogadores vão reagir a algumas de nossas ideias.
Sabemos que alguns problemas precisam ser resolvidos, como os erros relacionados com a Bandida e o Pescador. Queremos resolver essas questões o mais rápido possível, mas está levando mais tempo do que o previsto devido a alguns problemas no desenvolvimento do jogo.
Garantimos que as correções serão disponibilizadas assim que possível.
O FUTURO
Nossos objetivos principais para este ano:
Adicionar novas maneiras de progredir e mais Recompensas
Maior personalização
Melhorias nos recursos já existentes
Esses são os nossos objetivos centrais para 2022, mas também queremos implementar as melhorias pedidas pelos jogadores e muitas outras.
A próxima atualização está prevista para Abril, mas temos algo para você antes disso...
AJUSTES DE BALANCEAMENTO
Ouvimos suas sugestões e concordamos que 3 meses é muito tempo para esperar pelos ajustes de balanceamento no jogo. Por isso, as mudanças serão feitas a cada 2 meses.
Isso permite que coletemos informações suficientes para tomar decisões, o que nos possibilita trabalhar em outros recursos.
Vamos tentar disponibilizar as mudanças em Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro de 2022.
Agradecemos a todos pelas sugestões.