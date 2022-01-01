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1/01/2022
Blog – Clash Royale

O Ano de Royale

O PASSADO

Olá, pessoal!

O ano de 2021 terminou, mas marcou fortemente o Clash Royale!

Com as ideias e sugestões dos jogadores, tivemos atualizações incríveis que ajudaram a moldar o jogo para que ele fique cada vez melhor.

Algumas coisinhas que fizemos no ano passado:

  • Aumentamos o Caminho de Troféus

  • Adicionamos um Novo Nível

  • Reduzimos os Custos de Melhoria das Cartas

  • Adicionamos um montão de Ouro nas Recompensas

  • Desbloqueamos Pontos Estelares para todo mundo

  • Adicionamos vários novos tipos de Baús

  • Mudamos o funcionamento dos Desafios

  • Adicionamos os Itens Mágicos que ajudam os jogadores a progredir

  • Adicionamos a nova Raridade de Carta, o "Campeão"

  • Implementamos inúmeras melhorias que facilitam a vida aos jogadores

Com tantas novidades, vimos várias pessoas começarem suas jornadas em Clash Royale e também ficamos felizes ao ver jogadores retornando ao jogo!

O ano de 2021 também contou com uma Final incrível da Clash Royale League, com Mugi como o grande Campeão Mundial!

Nossa equipe está muito animada para o ano que vem, querendo deixar o jogo ainda melhor!

O PRESENTE

Nossa equipe analisou o ano de 2021 e ficou satisfeita com a direção em que o jogo está caminhando.

Estamos focados, coletando sugestões da comunidade, pensando sobre o futuro do Clash Royale e ansiosos para ver como os jogadores vão reagir a algumas de nossas ideias.

Sabemos que alguns problemas precisam ser resolvidos, como os erros relacionados com a Bandida e o Pescador. Queremos resolver essas questões o mais rápido possível, mas está levando mais tempo do que o previsto devido a alguns problemas no desenvolvimento do jogo.

Garantimos que as correções serão disponibilizadas assim que possível.

O FUTURO

Nossos objetivos principais para este ano:

  • Adicionar novas maneiras de progredir e mais Recompensas

  • Maior personalização

  • Melhorias nos recursos já existentes

Esses são os nossos objetivos centrais para 2022, mas também queremos implementar as melhorias pedidas pelos jogadores e muitas outras.

A próxima atualização está prevista para Abril, mas temos algo para você antes disso...

AJUSTES DE BALANCEAMENTO

Ouvimos suas sugestões e concordamos que 3 meses é muito tempo para esperar pelos ajustes de balanceamento no jogo. Por isso, as mudanças serão feitas a cada 2 meses.

Isso permite que coletemos informações suficientes para tomar decisões, o que nos possibilita trabalhar em outros recursos.

Vamos tentar disponibilizar as mudanças em Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro de 2022.

Agradecemos a todos pelas sugestões.

Temos o ano todo pela frente e queremos muito continuar recebendo seus comentários!

Compartilhe as suas ideias em nossas redes sociais:


Nos encontramos na Arena!

Equipe do Clash Royale BR