O Desafio das 20 Vitórias está chegando!
O Desafio mais amado está de volta para comemorarmos a chegada da Final Mundial da Clash Royale League!
Você é capaz de angariar 20 Vitórias com menos de 3 Derrotas?
QUANDO?
O Desafio vai começar na Quinta-feira, dia 25 de Novembro, e ficará disponível por 5 dias:
Começo
: 25 de novembro às 6h BRT.
Fim
: 30 de novembro às 6h BRT.
COMO JOGAR?
Basta acessar a aba de Eventos!
Todo mundo ganha
3
tentativas Gratuitas
Com 3 Derrotas, você está
fora
Você pode tentar o Desafio de novo usando
10 Gemas
Jogadores com o
Passe Royale
ganham
tentativas Ilimitadas
no Desafio das 20 Vitórias
O progresso no Desafio é
p
erdido
a cada nova tentativa (0 Vitórias e 0 Derrotas)
Você pode ganhar
1 Baú Épico
,
1 Baú do Rei Lendário
e até
215 mil Unidades de Ouro
!
GANHE UM EMBLEMA EXCLUSIVO!
Com 17 Vitórias ou mais, você libera o emblema do Desafio das 20 Vitórias da CRL 2021! O emblema vai aparece no seu perfil como prova eterna da sua habilidade.
Prepare-se para o Desafio das 20 Vitórias e não perca a Final Mundial da Clash Royale League nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro!
Boa sorte no desafio, e nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale BR