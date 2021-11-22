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22/11/2021
Blog – Clash Royale

O Desafio das 20 Vitórias está chegando!

O Desafio mais amado está de volta para comemorarmos a chegada da Final Mundial da Clash Royale League!

Você é capaz de angariar 20 Vitórias com menos de 3 Derrotas?

QUANDO?

O Desafio vai começar na Quinta-feira, dia 25 de Novembro, e ficará disponível por 5 dias:

  • Começo

    : 25 de novembro às 6h BRT.

  • Fim

    : 30 de novembro às 6h BRT.

COMO JOGAR?

Basta acessar a aba de Eventos!

  • Todo mundo ganha

    3

    tentativas Gratuitas

  • Com 3 Derrotas, você está

    fora

  • Você pode tentar o Desafio de novo usando

    10 Gemas

  • Jogadores com o

    Passe Royale

    ganham

    tentativas Ilimitadas

    no Desafio das 20 Vitórias

  • O progresso no Desafio é

    p

    erdido

    a cada nova tentativa (0 Vitórias e 0 Derrotas)

  • Você pode ganhar

    1 Baú Épico

    ,

    1 Baú do Rei Lendário

    e até

    215 mil Unidades de Ouro

    !

GANHE UM EMBLEMA EXCLUSIVO!

Com 17 Vitórias ou mais, você libera o emblema do Desafio das 20 Vitórias da CRL 2021! O emblema vai aparece no seu perfil como prova eterna da sua habilidade.

Prepare-se para o Desafio das 20 Vitórias e não perca a Final Mundial da Clash Royale League nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro!

Boa sorte no desafio, e nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale BR