O Desafio das Arenas voltou!
É hora de montar decks!
QUE DESAFIO É ESSE?
No Desafio das Arenas, você precisa montar seu deck somente com cartas liberadas em uma arena específica ou abaixo dela, igual ao caminho de troféus!
COMO FUNCIONA?
Você começa na Arena 1, na qual será preciso montar um deck com as cartas disponíveis. Você precisa de 3 Vitórias para liberar a próxima arena.
As 3 primeiras Arenas são no modo casual! Ou seja, as derrotas não contam.
A partir da Arena 4, a regra de sempre entra em vigor: sua primeira tentativa é gratuita, mas, após 3 Derrotas, você está fora! É possível tentar novamente por 10 Gemas ou de graça com o Pass Royale.
QUAIS SÃO AS RECOMPENSAS?
50.000 Moedas de Ouro
30 Gemas
200 Curingas Comuns
100 Curingas Raros
30 Curingas Épicos
1 Curinga Lendário
3 Chaves de Baú
6 Fichas de Troca
3 Baús de Ouro
4 Baús do Relâmpago
1 Baú Gigante
1 Baú Mágico
1 Baú Curinga
1 Emote do Foguete
O Desafio estará disponível de 8 a 29 de Janeiro às 5h BRT.
Sabemos que o tempo do Desafio pode ser um pouco longo para jogadores ativos e mais experientes, mas, como ele requer 45 Vitórias, decidimos aumentar a duração para que todos tenham a chance de completá-lo.
Boa sorte no desafio, e vejo você na arena!
Equipe do Clash Royale BR