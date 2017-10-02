Bruno PlayHard faz a tradução da Radio Royale! Apresentada por Cip (artista) e Bangs (Programador) a Radio Royale é uma conversa sobre os processos de desenvolvimento do jogo!

Touchdown. Mais recompensas. Melhores Desafios. Esta atualização vai ser das grandes!

Neste episódio da Radio Royale "O Modo de Jogo mais Barulhento" vamos revelar todos os pormenores.

Escreva no Reddit e nos nossos Fóruns o que gostava que fosse falado em próximos episódios.

Vemo-nos na Arena!

Equipe do Clash Royale.