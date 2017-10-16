16/10/2017
Blog – Clash Royale
O que é a Batalha do Espelho?
O que é a Batalha do Espelho?
Acha que é mais inteligente que seu oponente?
Experimente o novo modo de jogo - Batalha do Espelho - onde os dois jogadores jogam com as mesmas cartas!
A Batalha do Espelho é um Evento Especial que está na
página de Eventos
Na Batalha do Espelho, os dois jogadores têm o
mesmo deck
e
começam com as mesmas cartas.
Ambos os decks contém
a carta Espelho
!
Sem desculpas. O vencedor é o melhor jogador.
Toda a semana com Batalhas do Espelho!
Out 17-19: 1v1 Prática Diária da Batalha do Espelho.
Recompensas:
3 Coroas: 300 ouro
6 Coroas: 1x carta Espelho
Out 20-23: 1v1 Desafio Batalha do Espelho
Recompensas: Descubra no final da semana!
Vemo-nos na Arena,
Equipe do Clash Royale