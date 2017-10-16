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16/10/2017
Blog – Clash Royale

O que é a Batalha do Espelho?

O que é a Batalha do Espelho?

Acha que é mais inteligente que seu oponente?

Experimente o novo modo de jogo - Batalha do Espelho - onde os dois jogadores jogam com as mesmas cartas!

  • A Batalha do Espelho é um Evento Especial que está na

    página de Eventos

  • Na Batalha do Espelho, os dois jogadores têm o

    mesmo deck

    e

    começam com as mesmas cartas.

  • Ambos os decks contém

    a carta Espelho

    !

Sem desculpas. O vencedor é o melhor jogador.

Toda a semana com Batalhas do Espelho!

Out 17-19: 1v1 Prática Diária da Batalha do Espelho.

Recompensas:

3 Coroas: 300 ouro

6 Coroas: 1x carta Espelho

Out 20-23: 1v1 Desafio Batalha do Espelho

Recompensas: Descubra no final da semana!

Vemo-nos na Arena,
Equipe do Clash Royale