18/01/2018
Blog – Clash Royale
O que é a Corrida do Ouro?
Está na hora de ganhar um pouco de OURO extra!
Experimente o novo evento - Corrida de Ouro - onde se ganha Ouro extra por destruir torres!
Corrida de Ouro é um evento que assume o
botão de “Batalha”
Durante a Corrida de Ouro, irá ganhar Ouro
bônus
por
destruir
a torre do oponente
Ouro bônus
escala por Arena
- quanto mais elevada a sua Arena, maior o bônus!
3 Dias de Ouro!
Jan 19-22: Corrida de Ouro
Vemo-nos na Arena,
Equipe de Clash Royale