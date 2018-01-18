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18/01/2018
Blog – Clash Royale

O que é a Corrida do Ouro?

Está na hora de ganhar um pouco de OURO extra!

Experimente o novo evento - Corrida de Ouro - onde se ganha Ouro extra por destruir torres!

  • Corrida de Ouro é um evento que assume o 

    botão de “Batalha”

  • Durante a Corrida de Ouro, irá ganhar Ouro

    bônus

    por

    destruir

    a torre do oponente

  • Ouro bônus

    escala por Arena

    - quanto mais elevada a sua Arena, maior o bônus!

3 Dias de Ouro!

Jan 19-22: Corrida de Ouro

Vemo-nos na Arena,
Equipe de Clash Royale