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14/07/2018
Blog – Clash Royale

O que é o Desafio da Fúria?

Está na hora da Fúria!

A arena inteira fica sobre o efeito do Feitiço de Fúria de 13 a 16 de Julho no Desafio da Fúria! Todas as cartas jogadas na Arena vão ficar sobre o efeito do Feitiço de Fúria.

Nota: Sobre o efeito da Fúria, a movimentação e velocidade do impacto das tropas é aumentado. Construções atacam e geram tropas mais depressa!

Recompensa de 12 vitórias: Baú Lendário

Escolha o seu deck sabiamente e se mantenha atento!

Nos vemos na Arena da Fúria,
Equipe do Clash Royale!