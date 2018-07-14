14/07/2018
Blog – Clash Royale
O que é o Desafio da Fúria?
Está na hora da Fúria!
A arena inteira fica sobre o efeito do Feitiço de Fúria de 13 a 16 de Julho no Desafio da Fúria! Todas as cartas jogadas na Arena vão ficar sobre o efeito do Feitiço de Fúria.
Nota: Sobre o efeito da Fúria, a movimentação e velocidade do impacto das tropas é aumentado. Construções atacam e geram tropas mais depressa!
Recompensa de 12 vitórias: Baú Lendário
Escolha o seu deck sabiamente e se mantenha atento!
Nos vemos na Arena da Fúria,
Equipe do Clash Royale!